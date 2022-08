Persze Wolfienak is van kedvenc Punnany-dala, de ez attól függ, hogy milyen hangulata van. Ha nagy szívfájdalma van, akkor a Másfél hete című szerzeményüket hallgatja, ugyanis ő sokkal inkább a „B-oldalas" dalaikat kedveli, amelyeket szerinte csak azok a követőik ismernek, akik masszív Massif fanok.

Szeretnénk olyan témákról írni, amelyek minket is foglalkoztatnak, és bízunk abban, hogy közben megtaláljuk a közös metszéspontot a közönséggel, hiszen szerintem épp ez a zene- és a dalírás lényege. Reméljük, hogy tudunk még olyan dalokat írni, amelyek sokáig a térképen tartanak minket, többek közt itt, Szegeden

– árulta el.

Wolfie beszámolt arról is, hogy a következő hónapban 2 videoklip forgatásán dolgoznak majd. Hozzátette, az egyik az új Punnanyhoz képest szokatlan lesz, társadalomkritikáról szól majd, míg a másik az élet szépségeit helyezi a fókuszba. Ahogy fogalmazott: a két ellentétet találták meg, a kettő között középen pedig ők állnak.

A pécsi zenekar 2003-ban indult, tehát jövőre lesznek 20 évesek, ezért szeretnék, ha a jubileum fényében telne 2023. Roland elmondta, az eddigi összes lemezüket kiadják majd bakelit lemezen, valamint új lemezzel is jelentkeznek majd. A cél pedig az, hogy ezzel körbeturnézzák az országot és az országhatáron túlra is eljussanak. A pénteki szegedi koncertjük után nyeregbe is pattantak, Erdélybe, Marosvásárhelyre indultak.

A Punnany Massif mellett egyébként színpadra lép vagy már lépett a SZIN harmadik napján az Analog Balaton, a Follow the Flow és a hazai közönség kedvenc német lemezlovasa, Alle Farben is, de a nemzetközi vonalat erősítette A7S is. Itt volt a Dzsúdló, ByeAlex és a Slepp, az Abigél, az Anna and the Barbies, a Ricsárdgír, valamint Szabó Balázs Bandája is, meg persze még vagy félszáz további fellépő.