Kérdések és válaszok az új kataszabályozásról

A Csongrád-Csanád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara augusztus 18-i rendezvényén Szabó Gábor, a NAV Dél-Alföldi Tájékoztatási Osztályának szakértője mutatja be az új kataszabályozást, majd megválaszolásra kerülnek a résztvevőktől érkező kérdések. A tájékoztatóra személyesen is várjuk az érdeklődő vállalkozásokat, valamint online is lehetőség lesz követni az előadást, és kérdezni előadónktól.

Az ingyenes programon szó lesz arról, hogy mely vállalkozások tartozhatnak az új kataszabályozás alá. A szakértő emellett beszél a régi és az új szabályozás közötti átmenetről. A kata helyett választható adózási módok és határidők kerülnek terítékre. Emellett a szakértő szót ejt arról, hogy milyen számlázási szabályok vonatkoznak az új kata hatálya alá tartozó vállalkozókra, de nem hiányzik majd a témák közül az új kataszabályozás alá tartozók bevételi értékhatára, illetve a fizetendő tételes adó összege sem. A 2022. augusztus 18-án 9.30-kor kezdődő program személyes részvétel mellett online is megtekinthető lesz a gazdasági önkormányzat YouTube-csatornáján. Mind a személyes, mind az online részvételhez egy regisztrációra lesz szükség, a jelentkezési felület ezen az oldalon érhető el.

