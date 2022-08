Csernus László 30 évesen éppen a második diplomája megszerzésére készül. Akár átlagos élettörténet is következhetne ebből, az övé azonban minden, csak nem az. Már az indulás sem olyan volt, ami garantálta volna, hogy kikövezett út vezet a céljaihoz, fiatal korában pedig számtalan olyan pont volt, amikor feladhatta volna. De nem tette, mert be akarta bizonyítani, hogy az olyanok, mint ő, is lehetnek értékes tagjai a társadalomnak.

Nem ebédelhetett együtt a többiekkel

– Koraszülöttként jöttem a vi­lágra, kétszer élesztettek újra – mesélt élete első, 30 évvel ezelőtti küzdelméről.

Némi agyi károsodást szenvedtem, többek között mozgáskoordinációs problémáim lettek. Emiatt pedig már az óvodában kénytelen voltam átélni, milyen az, ha mássága miatt kiközösítik az embert. Nem fogadták el, hogy másképp működök, mint a többiek, így nem étkezhettem velük közösen, mert a kézremegésem miatt nem tudtam szépen enni. De nem vittek el a kirándulásokra, rendezvényekre sem

– sorolta.

Az iskola előtt alkalmassági vizsgára küldték, amely után azt mondták a szüleinek, hogy speciális tagozaton kell megkezdenie tanulmányait.

Bár én értelmileg nem vagyok sérült, a nagyszénási intézményben ilyen prob­­lémákkal küzdő osztálytársaim voltak. Az­­óta egyébként ezt a tagozatot beépítették az általános iskolába, amit örömmel hallottam, hiszen így most már nincsenek szegregálva ezek a gyerekek, és valószínűleg nem is piszkálják őket úgy, mint annak idején bennünket, amikor átjártunk az étkezőbe az egészséges fiatalok közé

– mondta László.

„Ön semmire sem alkalmas”

Nyolcadik után a fiút felzárkóztató évfolyamra küldték, a két orosházi év után szakmát kellett választania.

Mivel szerettem a gépeket, állandóan bicikliket szereltem, el­döntöttem, hogy me­­zőgazdaságigép-üzemeltető le­­szek. Ehhez azonban újra kellett volna járnom a 9. és a 10. osztályt. Mivel jó eredményeim voltak, négyes át­­laggal teljesítettem, nem akartam két évet el­vesztegetni, így két lehetőségem maradt, géplakatos vagy vendéglátó leszek. Előbbi mellett döntöttem, a Kossuth Lajos-­iskolában azonban ismét csak a kiközösítést kaptam. Már a nyílt napon azt mondta nekem az igazgató: „László, ön semmire sem alkalmas”. Egy tizenhat éves fiúnak, aki ebben a korban keresi magát, egy ilyen mondat akár az egész életét is derékba törheti. Én azonban bizonyítani akartam

– idézte fel a fiatalember. Ez viszont nem sikerült neki: mivel kézügyessége továbbra sem volt, októberben eltanácsolták a szakról. Ezt követően péknek akart tanulni, ott azonban nem bírta a nehéz zsákokat cipelni.

Az őszi szünetben derült ki, hogy onnan is kirúgtak, így három választásom maradt. Elmegyek újabb két évre felzárkóztató évfolyamra semmit tenni, amíg tanköteles vagyok, illetve irodai asszisztensnek vagy falusi vendéglátónak ta­nulok. Lehet, hogy sokan ennyi kudarc után feladták volna, én azonban nem tettem, mert meg akartam mutatni: attól, hogy küzdök bizonyos problémákkal, én is meg tudom csinálni azt, amit mások. A vendéglátást is elkezdtem, ott egy év után hoztam meg a döntést, hogy ez sem nekem való. Így kerültem ügyvitel szakra, ahol először életemben olyan tanárokkal találkoztam, akik azt vallották, mindenkiben van ér­­ték, csak meg kell keresni, és ki kell bontakoztatni

– folytatta történetét a fiatalember.

Megérte fél 5-kor kelni, hogy gimibe járhasson

László időközben a helyi egyházi közösségekre is rátalált: csatlakozott a tótkomlósi evangélikus ifjúsághoz, majd az orosházi keresztény ifjúsági klubhoz. Ők biztatták arra is, hogy miután megszerezte első szakmáját, érettségizzen le.

Mivel nem volt kollégium, mindennap 35 kilométert utaztam oda és ugyanannyit vissza, hogy gimnáziumba járhassak, amikor már nem is voltam tan­köteles korú. De megérte még a 4.30-as ébredés is, mert a Jankó-iskolában végre elhitették velem, hogy nekem is van helyem a társadalomban

– mosolygott.

Sajátos nevelési igényű diákként Lászlónak nem kellett idegen nyelvet ta­nulnia, matematikából is vizsgamentessége volt, ő azonban ezekre az órákra is mindig bejárt. Az érettségije mindenből sikerült, történelemből rá­­adásul emelt szinten maturált. Ezt követően a szegedi Gál Ferenc Főiskolán megszerezte első diplomáját katekétaként. Mint mondta, nagyon hálás ebből az időszakból szakdolgozata témavezetőjének, Czagány Gábor Lászlónak.

Szeretném minden gyerekben megtalálni az értéket – mondta László.

Végre megtalálta a saját hivatását

A fiatalember 5 éven keresztül szervezett katolikus zenei tábort hátrányos helyzetű gyerekeknek, ottani munkája erősítette meg abban, hogy neki ez az igazi életcélja: a hozzá hasonló, nehéz helyzetből in­­duló fiataloknak segíteni. Ezért, miután mesterképzési pályázatát elutasították, jelentkezett történelem–etika szakos tanárképzésre a Szegedi Tudományegyetemre, amelynek most a negyedik évébe kezd bele ösztöndíjasként. Itt is van egy tanára, akinek sokat kö­­szönhet.

Almási Tibor la­­tinból nagyon sok külön­órát tartott nekem, és olykor a ta­nári hivatásról is beszélgettünk, ami által kaptam igazi képet a jó tanár ismérveiről. Bár már nem tanít, de azóta is megmaradt a jó kapcsolat, és sokszor kapok tőle tanácsokat a tanulmányaimmal és magánjellegű problémával kapcsolatban is

– mesélte. De nem csak ezért emelte ki a szegedi egyetemet. Mint fogalmazott, most ért el oda, hogy valóban olyan pályára készül, ami neki való.

Sokat küzdöttem érte, de ettől csak sokkal értékesebb számomra. Valószínűleg ha csak az ölembe hullott volna ez a lehetőség, nem értékelném ennyire

– vallotta be. A szegedi tanárjelölt szerint a gyerekben a képesség olyan, mint a gyertya. Sokáig tud égni, de ha elalszik, nehéz újragyújtani.

Megmutatná, mindenkinek van valami értéke

A jövő pedagógusainak az a feladatuk, hogy ezt égve tart­­sák: segítsék, hogy minél jobban ki tudjon teljesedni. Bennem már az óvodában megpróbálták elfojtani ezt a lángot, ezért én a hozzám hasonló fiataloknak szeretnék sokkal könnyebb utat mutatni

– fogalmazott László, aki azt vallja, hogy a fogyatékosság nem betegség, hanem állapot, amiből sok esetben lehet kiutat találni.