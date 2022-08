Atya, jól van?

– kiabáltak ki a csúszdás élménymedencéből a gyerekek. A medence szélén Negyela Zoltán ruzsai plébános állt csuromvizesen. Teljesen átázott ruhájából kitartóan csöpögött a víz. Hiába könyörögtek neki a gyerekek, hogy menjen be a vízbe fürdeni, nem tudták rábeszélni, ezért heves fröcsköléssel biztatták. A biztatás nem sikerült, az atyának nem volt őszinte a mosolya. Pólójából és rövidnadrágjából lassan tócsányi víz gyűlt össze a lábánál. Elárulta, hogy nem tud úszni és törülközőt sem hozott magával. Szerencsére a kísérők készültek, adtak egyet neki.

Harminckét hittanos ruzsai és öttömösi gyerek töltötte el a hétfőt a Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdőben, ahová a plébános is elkísérte őket. Az atya elmondta, ez a nyár utolsó nagy csobbanása. A kirándulás pályázati pénzből és a plébánia anyagi támogatásából valósult meg. A nyár fő programja az egyhetes hittantábor, a kunfehértói sátrazós kirándulás volt, de Mórahalomra is minden évben elhozzák a hittanos gyerekeket. Az atya hozzátette, meglepődött azon, hogy sajnos sok gyerek nem jutna el a fürdőbe, vannak, akik most most voltak először.