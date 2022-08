Hamar kiderült, hogy a vásárlási tapasztalat nem előny, hiszen a piacozó háziasszonyok és a magabiztos családapák többsége jelentősen túlbecsülte a dinnyék súlyát. Érdekes, hogy mindenki nehezebbnek gondolta a gyümölcsöt, mint az valójában volt és sokáig úgy tűnt, a felnőtteket egy általános iskolás kisfiú szégyeníti meg, hiszen ő mindössze 30 dekát tévedett. Végül azonban a győztes hölgy 10 dekával közelebb volt a valósághoz, így ő vihette haza az ajándékcsomagot. Versenyen kívül azonban volt egy fiatal férfi, aki még nála is jobban tippelt: ő mindössze 10 dekával lőtt mellé, ráadásul másik két dinnye súlyát is hasonló hatékonysággal saccolta meg ezt követően. Majd legközelebb én is benevezek – mondta mosolyogva, mire megnyugtatták: már csak egy évet kell várni az újabb versenyre.