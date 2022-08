A parkot üzemeltető Nyerges Zsolt elmondta, mindegyik dínó mellett tájékoztató táblát is elhelyeztek, így a gyerekek tanulhatnak is ezekről az állatokról. A mozgó installációk többsége egyébként Kínából érkezett, de vannak olyan példányok is, melyeket a környező magyar parkoktól vásároltak. A létesítményben van játszóház, a területen pedig lehet aranyat mosni és paleontológust játszani. Hogy az őshüllők állománya bővül-e a későbbiekben, azt nem tudni, az üzemeltető azonban szeretné a létesítményt családi élményparkká fejleszteni kisállatsimogatóval, esetleg kisvasúttal is.