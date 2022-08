Hasznos praktikákat és előadásokat állítottunk össze. Az egyik alkalommal például bemutatjuk, hogyan lehet jó minőségű öblítőt készíteni 200 forintból. Ezzel nem csak spórolni lehet, hanem még a környezetünket is óvjuk. Ezeket az alkalmakat szeretnénk az online térben is elhelyezni, az előadások láthatók lesznek a Szentesi Művelődési Központ Facebook oldalán és a Gólyás ház Facebook csoportjában is