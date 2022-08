A legnagyobb tételben a Röszkei Gazdakör asszonyai főztek: mivel a lovasokat is ők látták el ebéddel, standjuknál 180 embert lakattak jól. – Összesen 1021 gombócot formáztunk meg, mindegyiket 8 dekásra, hogy egyformák legyenek. Ezt 3 óra alatt 14-en csináltuk meg – mesélt a munkáról Vass Róbertné Zsanett. Három üstben főzték meg a káposztát, melyet szalonnabőrrel fedtek be, de készült meztelen gombóc is azoknak, akik csak a húst szeretik ebből az ételből.

A zsűri elnöke, Frank Sándor úgy fogalmazott: szerinte a töltött káposzta mindig jó, nem csak télen, és elárulta: egy különleges technológiával ilyenkor bárki savanyíthat magának hozzá leveleket. Ugyanúgy kell megcsinálni, mint a kovászos uborkát, így pár nap alatt kész is az alapanyag hozzá – mosolygott.