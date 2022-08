– Amikor megírtam a felhívást, arra gondoltam, a közeli rokonoktól, barátoktól befut majd esetleg nyolc-tíz képeslap – mondta el Sümegi Erik édesanyja, amikor tegnap meglátogattuk a családot Csanádpalotán. Kiderült: bő egy hónap alatt összesen 341-en adtak Eriknek lapot postára, és még várnak továbbiakat is, hiszen volt, aki jelezte: már feladta, de még nem érkezett meg.

Mint megírtuk, a felhívás ötlete onnan jött, hogy Erik az édesanyja, Sümegi-Molnár Tímea régi holmijai között megtalált egy annak idején, 26 esztendeje neki küldött képeslapot. Nagyon tetszett neki, és ahogy ez ilyenkor lenni szokott, nyomban rengeteg kérdése akadt vele kapcsolatban – édesanyja pedig elmagyarázta neki, hogy az internet és a mobiltelefon előtti korban mi volt a szerepe a képeslapoknak. Azt most tudtuk meg, pontosan miért tette közzé a felhívást az édesanya: mert Erik a megtalált képet fürödni is magával vitte, és eközben szétázott. Pótlásként kérték tehát a szülinapi képeslapokat.

Fotós: Szabó Imre

A felhívásra sokan felfigyeltek, és nagy nyilvánosságot kapott – nem csak mi írtunk róla, de helyi rádiók, televíziók is foglalkoztak a témával, sőt az egyik énekes tehetségkutató győztese, Kocsis Tibor is megkérte több tízezer követőjét, hogy csatlakozzanak a nemes ügyhöz. Így aztán Erik öröme napról napra nőtt, ahogy a postás hol egy-kettő, hol több tucatnyi lappal csengetett be nálunk.

Sokan megállítottak bennünket az utcán, érdeklődtek, eddig hány képeslap érkezett, de a helyi posta dolgozói is elmondták, reggelenként lelkesen várják a beérkező küldeményeket

– újságolta el a helyi patikában dolgozó édesanya.

A képeslapokat előbb egy, majd két cipősdobozban gyűjtötték, később azonban kaptak egy külön műanyag ládikót. – A legtöbb természetesen Csongrád-Csanád megyéből érkezett, de nincs az országnak olyan megyéje, ahonnan ne kaptunk volna legalább egyet – újságolta büszkén az édesapa, László. Mi több, jöttek lapok külföldről is. Angliából, Lengyelországból, Németországból, Norvégiából, sőt Floridából és Srí Lankáról is hozott a postás. A feladási helyeket Erik be is jelölte térképen.

Mindszentről egy 93 éves nagymama írt lapot, egy másik, vásárhelyi néni meg a 30 évig gyűjtött képeslapjait küldte el. A Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége bélyegeket és blokkokat is küldött egy kedves levél kíséretében. Erik a legjobban a dínós képeslapoknak örült, mert nagy dinoszaurusz-rajongó. Kapott persze olyat is, ami zenél, illetve gyerekektől olyat, amit telerajzoltak.

Fantasztikus érzés, hogy ennyi ember vette a fáradságot, hogy örömet szerezzen a kisfiamnak. Hálásak vagyunk mindenkinek

– mondta mosolyogva az édesanya. Aki azt is elárulta: ennek nyomán a család ismét bevezette a képeslapküldés szokását.

Erik nagyon kíváncsi, a lapokból sokat tanult. Eltesszük neki valamennyit, sőt ha lehet, igyekszünk mindenhová eljutni majd, ahonnan érkezett lap

– tette hozzá.