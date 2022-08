Az összes jegy és bérlet elkelt a Szegedi Ifjúsági Napok utolsó napjára, tehát telt házzal zárt az idei SZIN a Partfürdőn. Sőt, a fiatalok kérésére még felezőjegyet is létrehoztak a szervezők szombat éjszakára, akkora érdeklődés övezte az éjfél utáni bulikat. A 13 ezer 500 forintba kerülő felezővel fél 1-től lehetett belépni a fesztivál területére. Egyébként nem véletlen, hogy egyáltalán nem maradt belépő az esti koncertekre, hiszen olyan előadók léptek SZIN-re, mint Jason Derulo, Majka, a Honeybeast, Lmen Prala, Ganxsta Zolee és a Kartel, a Hősök, Fish! és még legalább félszáz hozzájuk hasonló művész vagy zenekar.

Kolonics Erika, a fesztivált szervező IH Rendezvényközpont vezetője kérdésünkre elmondta, számára és kollégái számára is megdöbbentő dolog történt, de úgy véli, hogy az elmúlt két, bulimentes év után mindenki vágyott a kikapcsolódásra, a közösségben való létre. Megjegyezte, nagyon sokan családosan érkeztek a SZIN-re, ahol a Civil Faluba is betértek, valamint a strandolási lehetőséggel is éltek.

Büszke arra az újításra, hogy külön tudták választani a bejáratot a kijárattól, így 10 percnél tovább senkinek sem kellett várnia arra, hogy bejusson a fesztiválra. Mindemellett az új látványelemekre és megjelenésekre is büszke, ezeket mind-mind megtartják jövőre.

A telt ház ellenére azonban minden rendben volt a SZIN-en szombaton, valamint az előző három napban is. Erről Nagy Tibor, a fesztivált biztosító Insure Security ügyvezetője beszélt lapunknak, aki elmondta, szerencsére idén kellemes meglepetésként érte őket, hogy nagyon jó közönsége van a fesztiválnak, de egyébként szinte minden SZIN-en így volt ez eddig.

Megjegyezte, a szegedi fesztivál arról is híres, hogy itt biztonságban érzik magukat az emberek, nincsenek verekedések. Naponta 150 kollégájuk dolgozott a Partfürdőn, a négynapos bulit pedig egy 2 hónapos felkészülés előzte meg számukra. Első körben ki kellett válogatni azokat a személyeket, akik alkalmasak az emberekkel szemben történő intézkedésre. Továbbá a hozzájuk jelentkezőknek rendelkezniük kell megfelelő képesítéssel, erkölcsi bizonyítvánnyal, valamint a küzdősportban való jártasság is fontos.

A fesztiválozók sorában ott volt Mihálffy Béla, a térség országgyűlési képviselője is, aki a legkisebb lányát kísérte el a koncertekre, miközben a Délmagyarországnak azt mondta, hogy hatalmas gratuláció jár a szervezőknek, hiszen nagyon magas színvonalú rendezvényt szerveztek meg, a négy nap alatt több világsztár is fellépett Szegeden. Mint mondta, a járvány után szükség volt már arra, hogy újra közösségben lehessünk és kikapcsolódhassunk. Hozzátette, köszöni az újszegediek, valamint minden szegedi elmúlt négy napban tanúsított türelmét.

Szerdától szombat estig az 1 millió forintot érő aranyhal kifogásával is meg lehetett próbálkozni a Horgász Egyesületek Csongrád Megyei Szövetsége által kialakított tónál. Mikics Péter biológia-környezetvédelem szakos pedagógus, szakmai önkéntes arról számolt be, hogy a legtöbben pontyot fogtak ki a vízből, a legnagyobb két kilós volt. Szákot, botot és folyamatos felügyeletet is biztosítottak a horgászathoz, amelyben azok voltak a szerencsések, akik a koncertek kezdetekor próbálkoztak, ugyanis ahogy a nap ment le, a halak élénkebbek voltak.