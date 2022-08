Ezt a márkát csak szeretni lehet – mondta szombaton a sándorfalvi Becsei László, aki 5-6 éve visszajáró résztvevője a makói Volkswagen Konszern találkozóknak. Korábban egy másik autóval járt, de azt összetörték – az viszont nem volt kérdés, hogy másodjára is Volkswagent vásárol. Korábban is kizárólag ilyen kocsikat hajtott. Ez egy gyerekkori szerelem. Egyszerű, nagyszerű, könnyen szerelhető, olcsó az alkatrész bele – indokolta meg, miért ragaszkodik a márkához. Az autóról elmondta még, 94-es Vento, motorja gyári, és új fóliát kapott. Taxisárga lett, az ennek megfelelő külső jegyekkel, bár tulajdonosa nem személyfuvarozó. A találkozóra haverokkal jött el.

Becsei László Sándorfalváról sárga autóval, de nem fuvart fogni érkezett.

A buli most is egész szombaton tartott, sőt sokan sátrakat is hoztak, hogy az éjszakát is a Maros-parti Zöld ház tövében töltsék. Ezúttal sem maradtak el a hagyományos autó-szépségversenyek, vetélkedők, de a rendezvény leglátványosabb eleme természetesen most is a felvonulás volt a városban. Azt egyértelműen lehetett látni, hogy a makói találkozó már régen kinőtte eredeti, bő egy évtizeddel ezelőtti méretét, amikor is néhány helybeli VW-tulaj tartott családias hangulatú baráti összejövetelt. Ez már egy komoly, országosan is jegyzett, turisztikai látványosságként sem utolsó program, ahová még a határokon túlról is érkeznek résztvevők.

A szervezők egyike, Kómár Mátyás elmondta a Délmagyarországnak, hogy idén is erős mezőny jött össze, közel 150 autó gördült ki a fűre. Összeszokott a társaság magja, de most is sok új érdeklődő érkezett – mondta. Aminek különösen örülnek: sokakat megragadta a Maros-part szépsége, és eldöntötték, később turistaként is visszajönnek felfedezni a várost.