Amikor időnk engedi, érdemes kiszállni vagy leszállni a különféle járművekből, járművekről és tenni egy nagyobb sétát a lakhelyünkön. Igazi csodákban lehet részünk, melyek akár erőt adhatnak, mosolyt csalhatnak az arcunkra egy nehezebb nap után, vagy akkor, amikor már minden elveszni látszik. Ilyen kis csoda volt az a növény is, amelyet fotós kollégám pillantott meg a Szent István téren járva. Körülötte mindenhol beton volt, ez az aprócska zöld azonban meglelte a legkisebb lehetőséget is az életre.

Ezek a növények mindannyiunk figyelmét felhívhatják arra, hogy élet él és igenis élni akar, csak meg kell látnunk a lehetőségeket és élni kell azokkal. A természet nemcsak remek alkotóművész, hanem csodás tanítómester is. Mindenhol utat tud törni magának, a betonon, a járdán, a házfalakon vagy az idegen anyagok között is. Felhúzhatunk mi bármennyi házat, lebetonozhatjuk az egész várost, a természetnek nem tudjuk az útját állni végleg. Jól is van ez így, hiszen ha némelyik embertársunkon múlna, csak a telepített műfű lenne az egyetlen zöld szerte a világon.

