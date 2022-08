Az első napon mintegy 40 szervezet és intézmény részvételével megnyitott a Civil Falu is, ahol például a Mátrix Közhasznú Alapítványnál igazán trendi, színes hajfonást kap az, aki jól forgatja meg a szerencsekereket. Rácz Anett, az alapítvány elnöke készíti el a csodás frizurákat, ezt teszteltük mi is, miközben arról számolt be lapunknak, hogy szeretetcsokival is megédesítik a fesztiválozók napjait, valamint beszélgetnek velük arról is, hogy hogyan lehet valaki önkéntes, vagy a közösségi szolgálatát hogyan tudja teljesíteni az alapítványnál.

Néhány standdal odébb az Áldozatsegítő Központ munkatársai várják az ifjúságot. Kereszty Ágnestől, a központ koordinátorától megtudtuk, rejtvényekkel és játékokkal készültek az ifjúság számára, valamint idei specialitásuk, hogy minden nap jelen van a SZIN-en a pszichológusuk is, akivel bárki beszélgethet, segítséget kérhet tőle. Fiatal önkénteseik is vannak a fesztiválon, akik szintén a bulizók segítségére tudnak lenni egy-egy probléma kezelésében – tette hozzá.