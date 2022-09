A szatymazi otthonka-különítmény meghívást kapott a Duna televízión futó Fábry Most című showműsorába. Mint arról annak idején mi is beszámoltunk, a településen júliusban hatalmas sikerrel rendezték meg az otthonka bemutatót az Őszibarack Fesztivál részeként, amelynek házigazdája Szőke András humorista volt. Az egyedi ötletre Fábry Sándor stábja is felfigyelt, így meghívták a szervezőket műsorba.

Fotós: Török János

Nagy megtiszteltetés és öröm volt, hogy Fábry Sándor is látott ebben fantáziát

– fogalmazott Kémeri Attila ötletgazda. Hozzátette, a négy hölgy, akik elkísérték a műsor néhány nappal ezelőtti felvételére, úgy tudták, a nézőtéren ülnek majd le. Feketéné Bárkányi Ilona, Gyuris Zsuzsanna, Bartucz Éva és Ottlik Éva azonban végül a stúdióban is rögtönzött egy divatbemutatót.

Szerencsére nem jöttek zavarba, amikor ez a kérés elhangzott, köszönhetően annak is, hogy nyugodt, profi környezet vett bennünket körül

– fogalmazott Kémeri Attila, aki szerint életre szóló élmény volt mindannyiuknak belátni a kulisszák mögé.

Feketéné Bárkányi Ilona, a Dankó Pista Művelődési Ház igazgatója elmondta, a showra 70 otthonkát vittek el, amelyek díszletként szolgáltak, 12 darabot pedig viselve mutattak be. Hogy miként is sikerült a tévés divatbemutató, az hamarosan kiderül a műsorból. Hozzátette, nagyon örül, hogy ilyen pozitív fogadtatásra lelt ez a kezdeményezés, melynek azóta is érzik az utóhatásait.

Múlt héten is érkezett még a gyűjteményünkbe két új darab egy 96 éves esztergomi nénitől, de felhívott már bennünket egy vállalkozó is, aki sokáig az otthonkák alapanyagát forgalmazta

– mesélte. Az otthonkák egyébként most egyelőre dobozokban vannak, a tervek szerint azonban hamarosan más településeken is rendeznek belőlük kiállítást.