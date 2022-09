Két nagyon izgalmas párbajt vívott az ATV Géniusz című műsorában vasárnap Kovács Attila. A szegedi reumatológus főorvos, aki jelenleg a kiskunhalasi Semmelweis Kórház osztályvezetője, nyolcadik párbaját folytatta hátrányból az adás elején, ám hatalmas küzdelemben a 2:1-es állást végül sikerült megfordítania Petersen Annával szemben.

A fordulatos játék után még ennél is nehezebb párbaj következett, az EU Bűnüldözési Képzési Központjában dolgozó Stauber Péter ugyanis még előző ellenfelénél is nagyobb előnyre tett szert vele szemben. A harmadik párbaj 2:0-ról indult, ami egyben azt is jelentette, hogy ha a szegedi játékos azt elveszítette volna, kiesik.

A gyorsasági kérdésekben azonban ügyesebbnek bizonyult, majd a következő fordulót is meg tudta nyerni, így egy ötödik, mindent eldöntő párbaj döntött a továbbjutásról. Bár láthatóan nagyon feszült volt, Kovács Attila végül ezt a gyorsasági fordulót is behúzta, ezzel pedig nem csak a garantált 7 millió forintos nyereményt kapta meg, de ő lett a műsor eddigi legsikeresebb játékosa. A legjobb hazai kvízjátékosokat felvonultató műsorban ugyanis eddig még soha senkinek nem sikerült 9 párbajt megnyernie.

A műsor 10 nyertes párbajig tart. Akinek ez sikerül, megkapja a Géniusz címet a vele járó 10 millió forinttal. Kovács Attila a múlt vasárnapi adásban megkezdte a tizedik párbaját, ám az adásidő lejárta miatt nem derült ki, hogyan végződik ez a csata. Ellenfele, a biológia-kémia szakos Szilágyi János jelenleg 0:1-re vezet vele szemben, vagyis ismét ő van hátrányban. Egy biztos: akármi is lesz a végeredmény, a szegedi orvost vasárnap láthatjuk utoljára a Géniuszban. Ha azonban nyer, ő lehet az első, aki úgy búcsúszik a képernyőtől, hogy a fődíjat is elviszi a műsorból.