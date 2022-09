Különös film a Háromezer év vágyakozás. Nem könnyű eldönteni, hányadán is álljunk vele. Elhamarkodottság (és igazságtalanság) lenne csak úgy lesöpörni az asztalról, mondván, a színes-szagos látvány mögött csak konyhafilozófiát találunk, semmi többet. Ugyanakkor az is érezhető, hogy George Miller filmje többnek akar látszódni, mint ami valójában. Nekem kapásból a Szólít a szörny és a 2006-os Zuhanás jutott róla eszembe, de azok lélektanilag egyértelműen fajsúlyosabb drámák.

A Háromezer év vágyakozás kezdetben egy magányosan élő nőről szól, aki a tudományosság felkent papnőjeként minden olyat irt, ami irracionális. Dacára annak, hogy hallucinációk gyötrik, nem hajlandó elfogadni a képzelet hatalmát. Ám egy nap félre kell tennie valamennyi racionális érvét, szobájában ugyanis egy dzsinnt szabadít ki egy palackból. Innentől kezdve a film legalább annyira szól a dzsinnről, mint a nőről, akinek bár lehetősége lenne hármat kívánni, mégsem teszi meg. Ehelyett meghallgatja a dzsinn ármányban, szerelemben és megannyi kalandban bővelkedő életét. Háromezer év történetét.

Az első, ami feltűnik a filmet nézve, az a látvány. A Háromezer év vágyakozás egy csodálatos kiállítású film, és ebből a szempontból is rokonítható a már említett Zuhanással. Az operatőri munkát az Oscar-díjas John Seale látta el, így hát nem csoda, hogy a látvány szempontjából milyen minőséggel van dolgunk. Akinek a név nem ismerős, annak itt egy lista arról, miket köszönhetünk az operatőr-géniusznak: Mad Max – A harag útja, Az angol beteg, Esőember, Hideghegy.

A második feltűnő dolog a dialógusközpontúság. A film két ember kapcsolatáról szól, egy közös sorsról, amely a köztük lezajló párbeszédek mentén bontakozik ki. A nő és a dzsinn egyaránt a szavak embere, így hát a forgatókönyv le sem tagadhatná, hogy adaptáció. A. S. Byatt brit írónő magyarra még le nem fordított elbeszéléskötetét (The Djinn in the Nightingale’s Eye) dolgozza fel. A film egészében jelen lévő narráció, kvázi mesemondó is az irodalmi eredetet bizonyítja.

Ahogy említettem, különös film a Háromezer év vágyakozás, ennélfogva a hangulata is különös, magával ragadó. Mesefilm, bizonyos jelenetei miatt mégsem ajánlható gyerekeknek. Célközönsége az a gyermeklelkű felnőtt, aki szívesen elmenekülne a valóság szürkeségéből, és aki néha eljátszik a gondolattal, mi lenne, ha… Mi lenne, ha létezne egy dzsinn, aki teljesíti három kívánságunkat? Mi mit kívánnánk? Emberi gyarlóságunkat bizonyítanánk a vágyainkkal? Vagy valamilyen nemes cél lebegne előttünk? Nem árulom el, de a főhősnő kívánsága egyszersmind mélyen emberi és nemes. Ugyanakkor veszélyeket is rejt a dzsinnre nézve.

A film főszereplőit Tilda Swinton és Idris Elba alakítja. Utóbbit kifejezetten élmény nézni a dzsinn szerepében, mert amilyen távol áll tőle a karakter, idővel annyira magáévá teszi azt. Sosem néztem volna ki belőle ezeket a szomorú bociszemeket, de most meggyőzött. Ráébresztett arra, mennyire nehéz egy dzsinn élete, valamint hogy mennyire önző az ember, és hogy e kettő között összefüggés rejlik. A szerelem azonban akkor igazi, ha önzetlen.

A Háromezer év vágyakozás olyankor hatásos film, amikor képesek vagyunk kiszakítani magunkat a mindennapok mókuskerekéből, nyitottak vagyunk a mesebeli világokra, vagy épp rettenetesen hiányzik a kedvesünk. Akár képzeletbeli, akár valóságos kedves.