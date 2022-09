Amikor azt a szót hallja az ember, hogy turistaparadicsom, valamelyik panelposzterekről is ismert helyszín ugrik be elsőként. Pálmafák, fehér homok, kék tenger, meg minden, ami ehhez tartozik. Vagy koktélbárral felszerelt medence, esetleg mediterrán, középkori városka, heggyel, folyóval, zegzugos, szűk sikátorokkal: maga a történelem.

Most, hogy elmúlt a nyár, és idézzük fel az emlékeket, elárulom: én idén láttam igazi, valódi, szó szerinti turistaparadicsomot, és egy fillért sem költöttem rá. Utazni ehhez is kellett, de nem külföldre, nem tengerpartra, és nem is a Balatonhoz. Elég volt Fejér megye és a Vértes hegység. Nem voltak koktélok, víz sem, csak a szóvicc felett érzett örömteli fájdalom.

Egy Csókakő nevű faluban, a Vértes oldalában, a csókai vár alatti utcában futottam bele a két cserép paradicsomba, amit nem kertbe, hanem az utcára ültettek. Vehetett belőle, aki akart. Az ötletgazdát nem sikerült meginterjúvolni, milyen körülmények között jutott eszébe turistaparadicsomot létrehozni, kihalt volt a környék - de tény, hogy a vár közelsége miatt keveredhetnek messzi látogatók a kis utcába. Jó humora és jó szíve lehet az ismeretlen kertésznek, ha ennyi embertársát akarja megnevettetni - és megetetni.