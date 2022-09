Kötelékben a repülőgépek egymástól 1-2 méterre repülnek, de a szorosabb alakzatban a távolság olykor csupán 50 cm. Mindezt akár 250-300 km/h tempó mellett

– mesélte Báló Tamás, a Szegedi Repülőtér igazgatója, aki a szeptember 9-10-11-én érkező Szeged International Airshow programigazgatója is egyben.

Ekkora sebességnél ez nagyon kockázatos és rengeteg gyakorlást igényel. Ilyenkor a pilóták sokszor nem is előre figyelnek hanem a mellettük lévő géphez igazodnak, így nagyon kell bízni egymásban

– magyarázta a szervező.



A Szeged International Airshow a világ legjobb pilótáit vonultatja fel, érkeznek majd Németországból, Hollandiából, Olaszországból, Csehországból, Ausztriából, Romániából és Lengyelországból, természetesen a hazai nagy nevek mellett. A kiváló pilóták pedig igazi gépcsodákat emelnek majd a magasba. Láthatunk majd a második világháborús időket idéző vadászgépeket, mint például egy Yak-3-ast illetve egy CAC Boomerangot. A Boomerang-ot 1942-1945 között gyártották az ausztrál légierőnek, a YAK-3 - szintén az 1940-es évekből - a szovjet légierő vadásza volt. Kuriózum lesz majd a T-28 Trojan, egy önmagában 1425 lóerős monstrum, ami 1951-es gyártású repülő, melyet kiképző gépnek tervezett az amerikai légierő és végül Franciaországban is gyártották licence alapján.

A szegedi darab megjárta a koreai háborút

– mesélte a reptér főnöke. A leggyorsabb gép pedig a Gripen lesz, ami 0.9 MACH. Ez itt a tengerszinthez közel kb. 1000 km/h körüli sebességgel ékezik majd picivel a hangsebesség alatt.



Fotós: Frank Yvette

Egy eddig nem látott éjszakai show is a program része lesz Szegeden. A pilóták számára mindig kockázatos az esti repülés, tudniillik az érzékszervek közül a legfontosabb esik ki: a látás. Nem érzékelhető a magasság, sokszor még a sebesség és a függőleges elmozdulás sem. Ilyenkor a műszereikre hagyatkozva igyekeznek a pilóták a helyzetüket felmérni. Az éjszakai bemutatót különböző fény és pirotechnikai elemek teszik még látványosabbá. Lesz gép, amelyiknek füst generátor lesz a szárnyaira szerelve, másnak pirotechnikát indító eszközöket kellett telepíteni a gépére és van, aki különleges fényforrásokkal világítja meg a gépét az élmény fokozása érdekében. És ha ez még nem lenne elég, az éjszakai Airshow egyedi látványosságát 100 darab drón teszi teljessé.



A merevszárnyas gépek mellett levegőbe emelkednek majd különböző helikopterek is. A Red Bull Flying Bulls csapata például elhozza a BO-105-ös helikoptert. Ez a gép az egyetlen, amivel tudnak teljes függőleges fordulót vagyis bukfencet bemutatni a levegőben, amit természetesen a közönség Szegeden láthat is. A pilóta egyébként komplett műrepülő programmal készül. Ez a helikopterek között nagyon ritka. A másik helikopter ami Salzburgból érkezik, egy igazi ritkaság, a BELL AH-1 SuperCobra, egy igazi támadó helikopter.





Ki kell emelni a vitorlázó gépeket

– mesélte Báló Tamás.

A két BLANIK (L-13) kötelékben repül majd. Ezzel egy régi vágyunk teljesül, sok éves levelezés után sikerült őket Szegedre csábítani. Fém építésű gépek és nagyon kedvelt és keresett típus a 70-80-as évekből

– tette hozzá a programigazgató.



A modern gépek világából pedig a kimondottan műrepülésre tervezett repcsiket is láthatnak Szegeden a látogatók. Ilyen a Swift S-1 vagy a MDM-1 Fox típusok, ezek napjaink legjobb gépei, melyek korlátlanul műrepülhetők vagy ha úgy tetszik, előttük nincsenek korlátok. Ezt mindenki a saját szemével láthatja majd a Szeged International Airshow-n.

A látványos légiparádéról bővebb információk itt érhetők el: https://www.airportszeged.hu