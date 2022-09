A nap egyik legnépszerűbb programpontja az erős ember verseny volt. A viadal főszervezője, moderátora és bírója Bartalos Tamás, többszörös fekvenyomó magyar, Európa- és világbajnok, erőemelő magyar és Európa-bajnok, erős ember sportban pedig többszörös kamionhúzó és magyar bajnok volt.

Az algyői szabadstrandon négy versenyszámban öt versenyző mérte össze erejét. A rönknyomás során 80 és 90 kilogrammos rönköt kellett kinyomniuk a fejük fölött annyiszor, ahányszor csak bírták izmaik. A súlyt felvétel után a mellkason és ölben lehetett pihentetni, amint ismét földet ért, a versenyszám véget ért a versenyző számára.

A koffercipelés során az erő mellett a gyorsaság is döntő szerepet játszott. Két darab egyenként száz kilogrammos koffert kellett átcipelni a pálya egyik végéből a másikba a lehető leggyorsabban.

A harmadik versenyszámban egy 120 kilogrammos kőgolyót kellett egy mellkas magasságú emelvényre egy percen belül a lehető legtöbbször fölpakolni, a zárószámban pedig száz kilogrammos súlyt kellett cipelni.

– A kőgolyó emelés a legnehezebb mind közül, hiszen arra ráfogni is nagyon nehéz. Ráadásul ekkora súlynál nem használhatnak vaxot a versenyzők, úgyhogy eléggé csúszik is. De a 100 kilogrammos súly cipelése sem egyszerű, ugyanis nagyon nem mindegy, hogy fogja meg a versenyző. Ha combon viszi, lassítja, ölben sokkal gyorsabb – mondta Bartalos Tamás, aki arról is beszélt lapunknak, nagyobb versenyekre rendszerint heti hat napon, naponta háromórás edzésekkel készül. Az étkezés tekintetében húsból és édességből szerepel legtöbb a tányérján, és azt is elmondta, egy strucc tojás elfogyasztása korántsem nagy kihívás számára, amely több mint húsz tyúktojással ér fel. Hozzátette, természetesen igazi rántotta nem készülhet kolbász nélkül.

Kiemelte, az erős ember sportban azonban a nyers erő önmagában mit sem ér, ha nem társul hozzá megfelelő technika és szellemi-lelki tartás és elszántáság.

– Fontos a genetika, az adottság, az edzés, a szorgalom, de ha azonos erőben lévő vagy erősebb, fiatalabb versenyzővel kerülök össze, akkor ott a rutin, a technika, de mindenekelőtt a szív és a lélek dönt – hangsúlyozta lapunknak a 49 éves bajnok.