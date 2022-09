Ötödik alkalommal rendezik meg a településen október 1-jén, szombaton a művelődési ház előtti téren a Fosztónapot. 15 órakor táncházzal kezdődik a program, 16 órakor pedig Akáczfa koncert lesz. A Boglárka Egyesület támogatásával népi játékokkal is játszhatnak a gyerekek: például fakörhinta, hordólovaglás és sárkányvadászat is lesz. Természetesen kukoricafosztás is lesz, valamint palacsintával is várják a gyerekeket.