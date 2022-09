Az osztályokat külön-külön indították a kijelölt távra, a gyerekek mellett ott futottak a tanárok is. Igazi közösségi program kerekedett a kora délutáni programból: egymást biztatták, tapsolták a gyerekek, sőt az érdeklődő szülők is, akik közül a legtöbben csak videóztak és fotóztak, néhányan azonban futni is beálltak.

A gyermekeim osztályfőnöke szereti a családtagokat is bevonni a programokba. Tegnap például biciklitúrán voltunk, ma pedig futunk

– mosolygott Százné Sörés Márta. Ikrei ugyan hamar lehagyták, de mint mondta, így is élvezte ezt a kis testmozgást.

A gyerekeken látszik, hogy a tesiórák része az iskola rendszeres körbefutása. Nekem kicsit megterhelő volt, de munka után ettől függetlenül jólesett

- összegezte élményeit az édesanya.

A futódélutánon egyébként többen úgy vettek részt, hogy akár felmentést is kérhettek volna, mégsem akartak kimaradni a programból. A negyedikes Anna például törött kézzel is rajtvonalhoz állt és lesétálta a távot, amit kijelöltek az osztálynak. Dobor Ágnes tanárnő pedig műtött térdével futott, két gyerekkel kézen fogva kocogott be a célvonalon.

Ha a térdem nem fájna, kellemes is lehetett volna. De megcsináltuk, ez a lényeg. Eszembe sem jutott, hogy a gyerekeimet magukra hagyjam

– mosolygott.

A rendezvény egyébként jótékony célt is szolgált: az osztályok összesen 35 ezer forintot adtak össze, melyet a Szegedi Gyermekszívek Gyógyulásáért Alapítványnak adtak át. A futás után a résztvevők élőképbe álltak össze: egy lüktető szívet formáztak az udvaron.