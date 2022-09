Szobanövények: pihenni is engedd

Hiába telelnek szobahőmérsékleten, a szobanövények életfunkciói ugyanúgy lelassulnak, mint szabadtéri társaiké. Fontos, hogy csökkentsd az öntözés gyakoriságát és mennyiségét. Ilyenkor a nappalok rövidülnek, a napfény intenzitása csökken és a hőség is rég múlt idő már, így a növények gyökere kevesebb vizet vesz fel, és a párolgás mértéke is sokkal kisebb. Ha tartósan túlöntözöd növényeidet, gyökerük rothadásnak indul. Ekkor inkább a fűtés következtében fellépő túlságosan száraz levegő okozhat fejtörést a számodra. Védekezhetsz ellene párologtató berendezéssel vagy házi praktikákkal is: egy kerámiatálba tégy kavicsokat, majd öntsd fel vízzel. Folyamatosan pótold az elpárolgott vizet.

Zöldségek a melegházból

Milyen melegházat válassz?

Ahogy a neve is sugallja, a melegház vagy üvegház hagyományosan üvegfalból, üvegtetővel készül, de fóliasátrat is gyakran láthatunk a hazai kertekben. Ezek egy része fűthető és hűthető, amelynek komoly költségvonzatai is vannak. Szerencsére nem kell ekkora léptékekben gondolkodnod, ha csak a korai paradicsom és paprika termés a cél. Ma már kaphatók akár erkélyre is kihelyezhető mobil melegházak is. Ezeknek köszönhetően a melegház használat nagy mértékben leegyszerűsödött és szinte mindenki számára elérhetővé vált: gyorsan összeszerelhető, elbontható, igény esetén néhány mozdulattal áthelyezhető mini melegházat rendezhetsz be otthonodban. Sőt, ha van egy kis kézügyességed, ehhez hasonlót akár magad is készíthetsz.

Itt az idő?

A korai, hidegtűrő fajtákat már január végén, február elején elvetheted. A magokat mindig ültesd egy kicsit mélyebbre, mint ahogy a kiskertben tennéd. Ha bátortalannak érzed magad, a lakásban, ablak és radiátor közelében is nevelhetsz palántát a vetőmagokból. A kis növényeket csak kora tavasszal helyezd ki a melegházba.