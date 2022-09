Székkutas határában kivirágzott a sóvirág, hatalmas területen borítja a kaszálót a közismert szikvirág, amitől lila színűvé vált. Sokan állnak meg autóval, hogy szedjenek egy jókora csokorral a szárítás után hónapokig is pompázó virágból.

A magyar sóvirág a Kárpát-medence bennszülött növénye, a szegfűfélék rendjének és a kékgyökérfélék családjának tagja. Sótűrő növény. A 20-60 centis szára levéltelen, halványlila virágzata már messziről feltűnik. Bőrnemű levelei jól raktározzák a vizet, így védik a növényt a szélsőségesen száraz termőhelyen a kiszáradástól, gyökere is mélyre hatol a talajban. Számos népies neve ismert hazánkban, mint például a vasvirág, a lelleg, a sziksaláta, a jegesvirág, vagy a szikikáposzta. A sóvirágot az ókori görögök gyógynövényként vérzéscsillapításra használták. Szibériában cserzőanyagot állítottak elő a gyökeréből. Számos kerti sóvirágfaj létezik, a szárazvirág-kötészetben is előszeretettel használják. A magyar sóvirág hazai legnagyobb állományai a Tiszántúlon találhatók, de a Duna-Tisza közének szikesein, a Nyírségben és a Mezőföldön is előfordulnak. A Dél-Tiszántúl ürmös szikes pusztáin szinte mindenhol él, több helyen még az árvízvédelmi töltések oldalában is lehet találkozni vele – olvastuk a Körös-Maros Nemzeti Park honlapján.