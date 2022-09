Két évvel ezelőtt Mórahalomra érkezett egy előadás egy kamionnal. Csak áramot kértek, meg a helyet. Kinyitották a színpaddá alakítható rakteret és egy rendkívül nagy sikerű koncertet adtak. Ezen ott volt Nógrádi Zoltán polgármester úr is, akivel ekkor összenéztünk és azonnal, szinte szavak nélkül tudtuk, hogy nekünk is kell egy ilyen. Az ötletet hamarosan tett követte. Fél évre rá pályáztunk és megnyertük. Most tartunk a megvalósítás szakaszában