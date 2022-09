Októbertől már mindennap kora reggeltől estig, óránként közlekednek az InterCity-vonatok a főváros és Szeged között. A korábbiakhoz képest most már hétköznapokon és szombaton is egy órával később, Budapest-Nyugati pályaudvarról Szegedre 20:53-kor, illetve Szegedről Budapestre 20:45-kor is utazhatunk InterCity járatokkal.

A könnyebb megjegyezhetőség és az egységes arculat miatt, mostantól minden InterCity Napfény IC néven, a prémium fülkével és bisztrószakasszal felszerelt, emeltszintű szolgáltatást nyújtó első osztályú IC+ kocsival közlekedik, ezzel új, XXI. századi szolgáltatási színvonal mutatkozik be a szegedi vonalon is. A kocsi 1. osztályú termes helyeire és a csendes fülkébe 1. osztályú menet- és helyjegyet kell váltani. A prémium fülke az 1. osztályú menetjegy és az esetlegesen szükséges IC pótjegy mellett 1000 forintos helyjegyváltással vehető igénybe.

A kompakt méretű, de jól felszerelt bisztrószakasz a kocsi végén található, ahol különféle üdítőkkel, alkoholos italokkal, forró italokkal, illetve egyszerűbb, frissen készített ételekkel, szendvicsekkel, édességekkel, ropogtatnivalókkal is várja az utasokat a MÁV-START. A kínálatban újdonság a négyféle ízben kapható, helyben készre sütött lepény, amelyeket már menüajánlatban, szénsavas üdítővel vagy sörrel együtt is árusítanak.