Szentes szeptember első hétvégéjére ismét a „legmagyarosabb” étel fővárásosává vált, idén is több száz bográcsban rotyogott a lecsó. Ez az az étel, aminek minden „jól áll”, kerülhet bele szinte akármi. A Szentesi Lecsófesztivál történetében jó pár különlegesség megfordult már a kondérokban, így idén sem volt meglepetés, hogy valaki nem csak a hagyományos hozzávalókat használja. – Évek óta járunk ide lecsót főzni, most a görög ízvilágot szerettük volna megmutatni. Kétféle lecsót készítettünk, egy tengerit és egy szigetit: a tengeribe kagylót és tengeri halat tettünk, ez egy kapros, mentás, uborkás ízesítést kapott, a szigeti pedig marhahúsgolyóval készült, ebbe ment padlizsán és olivabogyó is – magyarázta a főszakács a Vásárhelyi Ízök Fesztiváljának főzőcsapatából.