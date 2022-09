Autómentes napot tartottak csütörtökön a Gregor-iskolában. Arra kérték a gyerekeket, aki csak teheti, kerékpárral érkezzen aznap reggel. A sportos gyerekeket, akiket a csípős időjárás sem tántorított el a mozgástól, bringás reggelivel várták: frissen sült pogácsával vendégelték meg őket az udvaron, ahol biciklis témájú zenék szóltak egészen a tanórák kezdetéig. A becsengetéskor készült még egy csoportkép, melyhez kerékpárt formázva álltak fel a sportpályán, majd osztályonként vehettek részt a délelőtt folyamán a kerékpáros témában szervezett programokon.

– Kitelepült hozzánk az egyik kerékpárbolt, a kollégák átvizsgálták minden gyerek biciklijét. Ha valami apróság hiányzott róla, még pótolták is – mesélte K. Szabó Ágnes szervező. De az állomáson olyan hasznos dolgokat is megtanítottak a fiataloknak, mint hogy hogyan kell megtakarítaniuk, vagy apróbb dolgokat megszerelniük járművükön. A programba a két iskolarendőr is becsatlakozott. Az udvar másik felében szlalompályát alakítottak ki, a Szegedi Kerékpáros Sport Klub pedig azt mutatta meg a gyerekeknek, milyen az, ha nem csak közlekedésre, hanem sportolásra használják a biciklit.

Pocsai Blanka intézményvezető elmondta, a rendezvény célja, hogy az ökoiskolaként működő intézmény diákjai tapasztalják is meg, mit jelent környezettudatosan élni. – Külön öröm számunkra, hogy a programot több újszegedi cég is támogatta, vagyis a lakókörnyezetünkben lévő vállalkozókat is be tudtuk vonni az akciónkba – tette hozzá.