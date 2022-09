Mi a szerepe a gyermekek életében a játéknak? Az időtöltés? Az unalom elűzése? Igen, ezek mind igazak! Na, de van itt még valami, ami persze nem tudatosan megy végbe, ugyanakkor a jelentősége elvitathatatlan. A játék fejleszt. Készségeket, képességeket. Mégpedig nem is akármilyen hatékony módon!

Az észrevétlen fejlődés a legerőteljesebb?

Igen! Ugyan a taníttatás, tehát a konkrét tanulás is természetesen barázdálja a szürkeállományt, de a legnagyobb átalakulás, finomhangolás akkor történik, amikor a gyermekek nem figyelnek oda. Amikor nem is sejtik, hogy valami végbe megy bennük, ami komoly hatást gyakorol mindarra, ami körülöttük van.

Az Euronics lego kitűnő alapként szolgálhat az eredményes, látványos fejlesztéshez. Ezt nem úgy kell elképzelni természetesen, hogy a gyermekek leülnek és nekiállnak úgy legózni, hogy közben pontosan tudják, mennyi minden megváltozik bennük. Pont az a lényeg, hogy erről fogalmuk sincsen, és ezért annyira lényeges a fejlődésnek ez a szakasza. Egyrészt a fantáziavilág finomodása kulcsfontosságú, mert a jövőben a képzelőerő elképzelhetetlenül mérvadóvá válik. Másrészt előbb a szem-kéz koordináció alakul, aztán a színek felismerése, a formák megtapasztalása is nagyban befolyásolja az agyműködés differenciálódását. Bármilyen meglepő a logikai készség is módosul, miközben a kreatív központok is aktivizálódnak. Olyan nincs, hogy egy gyerkőcnek ne lenne tehetsége a legózáshoz. Hiszen a tehetség egy, a felnőttektől érkező elvárás. Márpedig a játszás birodalmában elvárásoknak helyük nincsen. Tehát még jó, hogy bármelyik gyermeknek tökéletes alternatíva a fejlesztés szemüvegén át szemlélve is a legózás. Arról nem is beszélve, hogy ez egy olyan tevékenység, aminek a központi szerepe idővel sem feltétlenül változik. Viszont ahogy a lurkók nőnek, úgy alakul át a legózás jelentősége. Míg kis korban valóban a fejlődésé a terep, később akár stresszkezelő játékként is funkcionálhat. A napközben megélt sérelmeket, bántásokat és nehézségeket ilyen módon könnyedén feldolgozhatják a gyerkőcök, ami a mentális egészségük megőrzésének tekintetében elmondhatatlan horderejű pozitívum!

Mi vonzza a kicsiket?

A színek, az izgalmas formák. A tapogatás élménye. Vagyis a tapasztalatszerzés. Mivel a legó ingerekben gazdag környezetet biztosít a játszáshoz, ezért evidencia, hogy rögtön felkelti az aprócska lurkók érdeklődését. Ezek után már semmi sem akadályozhatja meg az örömteli játékot. Ami végül beépülhet a mindennapokba. És hogy meddig tarthat ez a rajongás? Mondhatnánk azt, hogy mondjuk kis kamaszkorig, de akkor nem állítanánk igazat. Hogy miért? Nemes egyszerűséggel azért, mert felnőttek milliói őrizték meg a gyermeki lelkesedés olthatatlan lángját. Úgyhogy a legózás olyan szenvedéllyé nőheti ki magát, ami végül egy életutat végigkísérő talizmánná formálódhat. Ekkor már a jelentősége érzelmi szinten sem csekély. Azaz nem csoda, hogy ez az a játék, aminek nincsen kora, neme, aminek kizárólag rajongói vannak, s az sem meglepő, hogy a rajongók közös nyelv hiányában is beszélik a legózás határokat átívelő dialektusát.