A szegedi Boszorkánysziget hátborzongató történetével már többször foglalkoztunk. Országos szinten is kísértetjárta helyként tartják számon, legalábbis ez derült ki több cikkből az utóbbi években. Nem először fordult elő az sem, hogy furcsa dolgokra bukkantunk az erdős árterületen, ami ma már nem sziget. Néhány éve köpenyes, vécépapírfejű alak riogatta télen az arra sétálókat, tavaly valaki akasztott embert szerkesztett az egyik fára egy szakadt pizsama, egy flakon és egy textilpelenka segítségével, és több éve áll ott egy gallyakból összerakott, viszonylag nagy kunyhó is. Amikor a napokban bóklásztam az ártéri ösvényeken a kora esti félhomályban, az egyik mélyedésben láttam meg a tűz nyomát: csodálkoztam is, mert inkább a folyóparthoz közel szoktak sütögetni a népek.

Fotós: Farkas Judit

Túl színes is volt egy elhamvadt tábortűzhöz képest: közelebbről megnézve szőlőfürtök, almák, szilvák, egy paradicsom, és sok virág hevert a hamu körül. Jó kérdés, mi történhetett: a sült szalonnához nem csúszott a gyümölcs? Megidéztek egy vegetáriánus démont, aki a virágokat is igényli? Vagy más érdekes szertartás zajlott a helyszínen az őszi napforduló idején, amiről többet nem tudhatunk, hisz nem vagyunk beavatottak? Reméljük, nem szabadult el semmilyen gonosz lélek - bár amikor megfordulva egy féregrágta rémarcot vettem észre az egyik fán, kétségeim támadtak ez ügyben.