– A rendezvényt önkormányzati forrásból rendeztük meg. Tavasszal már volt hasonló közösségi programunk a Szabadság téren, szintén olyan övezetben, ahol magas a szociális bérlakásokban élő, hátrányos, vagy többszörösen hátrányos helyzetűek száma – mondta Tóth István, az önkormányzat roma referense. Hangsúlyozta, a céljuk, hogy a szűrésekkel a megelőzésre hívják fel a családok figyelmét.

– Minden városrészben jó lenne hasonló rendezvényeket szervezni. A Szabadság téren és itt, a Dobó, Bibó és Janáky utcákban is többségében igen nehéz körülmények között élnek a lakók. Nem csak itt, mindenütt nagyon nehéz rábírni az embereket, hogy a saját érdekükben menjenek el a különböző, az egészségügyben ingyenesen igénybe vehető szűrésekre. Ezzel a rendezvénnyel, ami tulajdonképpen egy családi program, motiválni próbáljuk a lakosságot. Üdítővel, süteménnyel kedveskedtünk, két óvónő foglalkozást szervezett a gyerekeknek. Vagyis amíg a gyerekek egy jót játszottak, kézműveskedtek, addig a szülők, nagyszülők néhány perces figyelmet fordíthattak az egészségükre – említette meg Tóth István. Arról is beszélt, hogy nem megy egyszerűen a szűrővizsgálatokra való toborzás. Az Észak utcai óvodában szórólapoztak, kérték az óvónőket is, hogy reklámozzák a programot. Ismerősök által is mozgósították a városrész lakóit.