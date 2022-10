Kampányunk célja nemcsak az, hogy rászoktassuk az embereket a közterületen is az aludobozok szelektív gyűjtésére, hanem az is, hogy megmutassuk, ezzel a kis mozdulattal még segíteni is tudnak. Egy újrahasznosított aluvázas kerékpár közel 300 aludobozból készül. Pontosan a bicikli alapanyaga miatt döntöttünk mi is úgy, hogy bringákat adományozunk az Igazgyöngy Alapítvány számára a kidobott aludobozok alapján. Így közvetve bárki részt vehet a hátrányos helyzetű gyermekek életminőségének javításában, közösen dobhatjuk össze a guruló támogatást. Nem elég csak beszélni arról, miért fontos az újrahasznosítás, hanem segítenünk kell átélni a lehető legtöbb embernek, hogy van értelme a dolognak.