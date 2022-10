A tanulási folyamaton van a hangsúly, hogy a gyerekek nyitottak legyenek a tudásszerzésre. 67 napig tart a kihívás, napi egy-két percet vesz igénybe. Direkt olyan feladatokat raktam össze, ami nem vesz túl sok időt igénybe: a diákok azalatt is kitölthetik, amíg egyik teremből átmennek a másikba. Így hasznosan is el lehet tölteni a telefonozásra fordított időt. Az a lényeg, hogy ne azt érezzék a gyerekek, hogy „na, most neki kell ülni Petőfit tanulni”