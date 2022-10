November 6-ig lehet szavazni a Kopp-Skrabski-díjra jelölt személyekre és házaspárokra. Ők azok az emberek, akik példamutató módon mások boldogulásáért, testi-lelki egészségéért, kisebb vagy nagyobb közösségekért dolgoznak az élet legkülönbözőbb területein. A jelöltek között van egy szegedi is: tudományos kategóriában, melyet második alkalommal osztanak ki, Jancsák Csaba ifjúságszociológus, a SZTE tanszékvezető docense is várja a voksokat.

A családszociológiai, családtudományi, párkapcsolati témájú előadásokat tartó Jancsák Csaba volt a kezdeményezője a Szegedi Tudományegyetem családbarát szemléletű formálódásának. Mint mesélte, az egyetem 12 ezer nappali szakos hallgatója mellett van 5-6 ezer levelező képzésen résztvevő is, akik közül többen már családot alapítottak, gyermeket nevelnek.

- Feltűnt, hogy a téli vizsgaidőszakban vagy a hétvégi órák ideje alatt babakocsiban tologatják az épület előtt a családtagok a kisgyerekeket, vagy az autót járatva próbálnak melegedni, amíg várják az édesanyát. Ezt a problémát oldottuk meg egy babaszoba létesítésével, melyet további kettő követett. A hallgatók felé közvetített szemléletváltás pedig hozta magával, hogy ezt a figyelmet a dolgozóknak is megadjuk, így arra is kidolgoztuk egy protokollt, hogy hogyan tudjuk segíteni őket, ha például megbetegszik gyermekük - beszélt a kezdetekről.

Jancsák Csaba szemléletmód-váltó kezdeményezése, melynek szükségességét kutatásokkal is alátámasztotta, mostanra odáig fejlődött, hogy létrejött az SZTE Társadalmi Felelősségvállalás Kompetencia Központ, melynek egyik munkacsoportja a családbarát intézkedésekkel, másik pedig a roma és hátrányos helyzetű fiatalok felzárkóztatásával foglalkozik. Jelenleg például azon dolgoznak, hogy a babaszobák ne csupán egy olyan helyiségként funkcionáljanak, ahol a hallgatók családtagjai várakozhatnak a tanítás végéig, az itteni tevékenységbe szeretnék bevonni az óvó-és tanító képzésben résztvevő hallgatókat is. De készül a nemi esélyegyenlőségi terv is.

Ezt a munkát ismerte el a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom, mely a díj jelöltjeiről döntött. Szavazni november 6-ig lehet a haromkiralyfi.hu oldalon. Az elismerés értékét az adja, hogy a nyertesek valóságosan is nyomdokaiba lépnek a mozgalmat alapító Kopp Máriának és férjének, Skrabski Árpádnak, akik kutató és közösségteremtő tevékenységükkel életüket tették a magyar társadalom lelki egészsége javítására.