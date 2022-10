Az eseményen Ballai Anna Mária, a Vakok és Gyengénlátók Csongrád-Csanád Megyei Egyesületének elnöke arról beszélt, hogy mintegy 290 tagjuk van jelenleg, valamint 21 tagegyesülettel működnek. Elárulta, egyrészt központi költségvetésből kapott támogatásból működnek, idén 210-220 millió forintot kaptak. Emellett az adó 1 százalékos felajánlásokból, városi támogatásból, valamint cégek felajánlásaiból működnek.

Beszámolt a Láthatatlan zöld című projektjükről is, melyben azt vizsgálták, hogy hogyan tudják akadálymentessé tenni a környezetet ahhoz, hogy a vakok és gyengénlátók is kirándulni tudjanak az erdőkben, parkokban. Emellett szemléletformáló programok, tandemkerékpározás, sárkány- és vitorlázórepülős programok, klubfoglalkozások, kirándulások is gazdagították idén az egyesület életét.

A műsor részeként az egyesület önkénteseit is díjazták, mely már hagyomány a szervezet életében, így elismerést vehetett át Pávó Ibolya és Gustafik Gergő.

Az Agórában segédeszköz vásár és bemutató is volt, valamint táplálkozási tanácsadást is tartottak, melynek részeként lehetőség volt vércukorszint és vérnyomásmérésre is. Emellett az érintettek kipróbálhattak olyan eszközöket is, melyekkel otthon hatékonyan tudnak sportolni. Ez látássérült személyeknek kiemelten fontos, hiszen nem minden sport végezhető számukra, nem könnyű nekik például csoportos sportlehetőségeket vagy konditermes edzéseket látogatni.