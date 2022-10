Ahány csapat, annyiféle étel készült vasárnap a az alsóvárosi ferences templom előtti téren, ahol az idei Szent Ferenc napi jótékonysági főzést tartották.

– Holnapután lesz Szent Ferenc ünnepe, és ilyenkor szoktunk jótékonysági főzést rendezni a Mátyás téri templom előtt – mondta Mátyás atya, aki maga is éppen egy bogács körül sürgött-forgott.

A piknikre egyébként nem csak a helyszínen lehetett készülni, hanem akinek az kényelmesebb volt, vihetett például otthon készített süteményeket is.

– Az adományokat a szegénykonyha támogatására fordítjuk. Szeretnénk, ha idén is üzemelne a konyha. A korábbi években a Covid tett keresztbe, akkor úgy oldottuk meg a rászorulók támogatását, hogy szatyrokba készítettünk össze adományokat. Remélem, hogy ez most nem így lesz, és be tudjuk indítani a konyhát, ami már öt éve működik – mondta még a plébános.

Mátyás atya számításai pedig valószínűleg bejönnek, hiszen húsz csapat nevezett be a főzésre hivatalosan is. Családok, baráti -és munkaközösségek gondolták úgy, hogy a jó cél mellé állnak. Délután három óra körül pedig már a közönség is kezdett gyülekezni, és az addigra elkészült ételek is szépen fogytak.

A szegedi Szögi János unokájával érkezett, és a kis Emma kezében már volt is egy gofri, amit vaníliaöntettel evett. Nagypapája akkorra még nem döntötte el, hogy mit fog enni, de azt mondta, hogy valószínűleg valami „nehezebbet” választ, mint az unoka gofrija.