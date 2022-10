Aki nem jártas a témában, annak talán meglepő lehet, hogy többféle gipszkarton is létezik. Ezek a különbségek pedig nemcsak az adott termék vastagságára utalnak, hanem megmutatkoznak a lapok tulajdonságaiban is. Mindent összevetve egy biztos, mégpedig az, hogy a gipszkarton egy nagyon praktikus anyag, ami alkalmas utólag szerelt válaszfalak, álmennyezet, előtétfalak, tetőtér beépítéséhez is egyaránt.

Milyen gipszkarton típusok léteznek?

Ha megismerjük a különböző típusok tulajdonságait, akkor egyszerűbben kiválaszthatjuk az adott célnak megfelelő változatot. Ez pedig kulcsfontosságúnak számít a végeredmény tekintetében. Elvégre manapság már speciális célokra is gyártanak különböző környezetben használható változatokat. A titok viszont a termékek struktúrájában rejlik. A normál változattal bizonyára már a legtöbben találkoztak, de ezen kívül itt van még nekünk az impregnált és a tűzgátló típus, illetve ezek kombinációja az impregnált-tűzgátló, valamint a hanggátló-tűzgátló gipszkarton is.

Tetőterek burkolóanyagként és az előtétfalak kialakításara tökéletesen megfelel a normál gipszkarton. Szárazvakolatként is fel lehet használni, tehát egy kimondottan sokoldalú változatnak számít. A felhasználása során viszont fontos figyelni arra, hogy lehetőleg száraz helyeken kerüljön beépítésre, ahol nem haladja meg a páratartalom a 70%-ot. A nem vizes helyiségek kialakításához tehát ideális választásnak számít.

Ezzel szemben az impregnált változat már a nedves helyiségekben is bátran használható, amilyen pl. a konyha vagy a fürdőszoba. Ezekben a lapokban vízfelvételt gátló adalékanyag található. Ennek köszönhetik a nedvességgel szembeni ellenállóképességüket. A páratartalom kérdése viszont ebben az esetben is lényeges. Az olyan helyiségekben ajánlott alkalmazni, ahol ez az érték csak időszakosan haladja meg a 75%-ot. A száradást követően a felület és az anyaga nem károsodik. Magas páratartalom esetén érdemes gyakran szellőztetni.

A tűzgátló gipszkarton pedig a tűzvédelmi előírásoknak megfelelően, tetőterek és különféle tűzvédelmi burkolatok kialakítására használható. A

normál változathoz hasonlóan, száraz helyiségekben alkalmazható, ahol a páratartalom nem emelkedik tartósan 70% fölé.