Ismét megtelt szombaton az Összefogás Háza Klebelsberg-telepi Közösségi Központ udvara, vidám zene szólt és halászlé illata lengedezett. A Klebelsberg Telepért Alapítvány és Varga Oszkár szervezésében idén már ötödik alkalommal várták a helyi amatőr és profi halászléfőző mestereket a Zentai utcai Összefogás Házának udvarára a mini halfőző fesztiválra, amelyet szüreti mulatsággal is kiegészítettek.

Nem először jártam már itt, a járvány előtti utolsó, 2019-es versenyen zsűritag is voltam, így sok résztvevőt ismerősként köszönhettem, de az ember mindig örül, ha új ismeretségekre tesz szert, így hát megismerkedtem Ancikával, akinek a hájas kifli az egyik specialitása. Ancika részletesen elmesélte, hogyan készíti a süteményt, amelybe még a lekvárt is ő főzte. Barna Gáborné Ági pedig most először főzött a versenyen. Azt mondta, a férje azért hozta, hogy megmérettesse a tudását. Klasszikus recept szerint készítette a vegyes halászlevet amurból és pontyból, csak a legfontosabb hozzávalók – víz, hal, hagyma, paprika, só – felhasználásával.