– 2022-től új korszak köszöntött be a Forma-1 életébe. Hogyan alakult át a sportág a koronavírus hatására?

– Kezelhetőbbé tette a járványhelyzet. Sikerült elhagynia a sportágnak a sallangokat. Korábban boldog-boldogtalan bent járt vendégként, most viszont sokkal letisztultabb az összkép. Ugyanúgy ott vannak a főbb vendégek, a csapattagok és az újságírók, de gazdaságosabb működésre álltak át. A csapatoknak olyan komoly lépéseket kellett meghozniuk, amelyeket vélhetően több évig még elodáztak volna, viszont emiatt csődbe mentek volna. A járvány óta kifejezetten jó irányba halad a Forma-1.

– A környezetvédelem is egyre nagyobb hangsúlyt kap. Sokan attól tartanak, hogy elveszti a "feelingjét" a sportág és sokkal csendesebb autók lesznek.

– Nem kell félni attól, hogy az autók csendesebbek lennének, hiszen már kijöttek a 2026-os motorszabályok, amelyekből látni, hogy továbbra is belsőégésű motorok lesznek, de hibridrendszerrel. Tehát a belsőégésű motorok tisztábbá tétele mellett tették le a voksukat a gyárak, éppen ezért vezetik be a szintetikus anyagokat 2026-tól. Ugyanakkor sok változás történt annak érdekében, hogy környezetbarátabb legyen a Forma-1. Például nincsenek már műanyag flakonok, kulacsokat használnak és adnak ajándékba a csapatok, valamint a verseny utáni hulladékkezelésben is új szabályok vannak.

Volt, aki 5 órát várakozott iskola után Wéber Gábor aláírásáért. Fotó: Karnok Csaba

– Lewis Hamilton miatt is rengetegen aggódnak. Mi történt? Van esély arra, hogy nyolcszoros világbajnok legyen, ezzel megelőzve Michael Schumachert?

– Ez csak a technikán múlik, az idei Mercedes azonban nem lett olyan jó. Ettől a vezetési tudása persze nem változott meg, mert nem marad el a jó teljesítmény, ez a múlt hétvégén is látszott, de nem egyszerű nyerni, ha nincs jó technika alattad. Nincs garancia arra, hogy újból világbajnok legyen, mert közben felnőtt mellette egy generáció, ami igen erős: Verstappen, Leclerc, Norris, Russell. És a szabályrendszer megváltoztatásának is az volt a célja, hogy az erőviszonyokat megmozgassa, jóval közelebb tegye egymáshoz a csapatokat.

– Miben lehet példakép a versenyzők számára az idei szezon után távozó négyszeres világbajnok Sebastian Vettel?

– Az emberi oldala és a hozzáállása miatt. Már a pályafutása elején is nyitott volt a világra, ennek egy része otthonról hozott, de a többi belső késztetés. Sokan kifigurázzák, hogy mennyire megváltozott, pedig minden ember számára megváltoznak a prioritások, ahogy halad előre a korban, csak annyi a különbség, hogy Vettel ki meri mondani a véleményét. A többiek magukban tartják, csak a versenyzésre fókuszálnak.