1985-ben szerzett általános or­vosi diplomát Németh Gábor, aki azóta az SZTE SZAKK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikán dolgozik, 7 éve már intézetvezető egyetemi tanárként. Vezetése alatt tovább bővült a műtéti repertoár, valamint végrehajtotta a graduális képzés és a szakmai továbbképzés reformját, miközben arra törekszik, hogy tovább erő­­sítse a klinika tudományos tevékenységét és a más hazai intézményekkel való viszonyát.

A professzor nagy hangsúlyt fektet a család- és nővédelemre, valamint a Magyar Család és Nővédelmi Társaság tagjaként a demográfiai helyzet javítására is. Éppen ezért nem véletlen, hogy a közelmúltban Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést ka­­pott szakmai tevékenysége elismeréseként. Úgy véli, hogy ezt a biztos családi háttér nélkül nem lehetett volna elérni, ahogyan teljes életet sem lehet család nélkül élni.

– Édesapám biológus volt, akihez több jelenlegi kollégám is járt egyetem előtti előkészí­tőre, engem is ő tanított, a kö­­zépiskola során fel sem merült más lehetőség, csak az, hogy orvos legyek. A szülészet-nőgyógyászat azonban csak harmad-, ne­gyedévesként fogott meg, ami­­kor tudomá­nyos diákköri munkát végeztem a klinikán, aztán itt ragadtam. A szakmai fejlődésemben nagyon meghatározó volt Kovács László professzor, a klinika egykori tanszékveze­­tő egyetemi tanára, aki egy ikon az én életemben, egészen fiatalon ő vezetett be a labormunkába – emlékezett vissza az SZTE Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar általános, szak- és továbbképzési dékánhelyettese.

Becsülettel és szeretettel

Kovács László javaslatára utazott például pályafutásának elején az Egyesült Államokba, ahol a Yale Egyetemen Frederick Naftolin vezetésével a nőgyógyászati endokrinológiával foglalkozott. Németh Gábor elmondta, az apósának is hálás, hiszen az ő segítségével kapott állást annak idején a klinikán, ma viszont már más a helyzet, sokkal egyszerűbb nőgyógyászálláshoz jutni, hi­­szen nem túl vonzó pálya a fiatalok körében, igen strapás, embert próbáló munka.

– A mi szakmánkra is igaz az, hogy csakis akkor lehet benne valaki jó, ha becsülettel végzi, és szereti, amit csinál. Fontos az is, hogy jó legyen a kollektíva, le­­gyen együttműködés a csa­­patban. Úgy vélem, a miénk ilyen, összetartanak a kollégáim, különösen a fiatalok. De pályakezdőként ügyelni kell arra is, amit korábban Gellén János professzor tanított nekem, hogy ahhoz, hogy idősebb korban valamihez hozzá tudjunk nyúlni a kosárban, bele kell rakni azt, tehát meg kell tanulni, gyakorlatot kell szerezni belőle, így lehet a kosárban lévőkből táplálkozni később – emelte ki.

Fontos előrelépések történtek

A professzor célja az, hogy a betegeknek, a munkatársainak és az egyetem vezetésének is megfeleljen, mindenki elégedett legyen a klinika működésével, még ha olykor ez nem is olyan egyszerű feladat. Németh Gábor egyébként egyike azoknak az orvosoknak, tanszékvezetőknek, akik meghallgatják a páciensek kéréseit, és ha azt megfelelőnek találják, akkor tesznek érte. 2019-ben például a páciensek kérésére vezették be a szegedi klinikán hosszas engedélyeztetési eljárás után azt, hogy az édesapák is jelen lehessenek a császármetszésnél.

– Fontosnak tartottam, hogy ezt bevezessük, hiszen növeli az édesanya komfortérzetét, mert ott lehet mellette az, akivel a gyermeket vállalták, az apa és a gyermek közötti kötődés is szorosabbá válhat ezáltal, valamint a pár közötti kapcsolatot is erősíti – mutatott rá.

Tavaly Új osztállyal is bővültek

De szintén Németh Gábor vezetése alatt jött létre 2021-ben a koraszülött intenzív osztály is a szegedi klinika harmadik emeletén.

– Az eredeti terv az volt, hogy az udvarunkon húzunk fel egy kétszintes épületet a koraszülött babák számára, ezt pedig egy folyosóval kötöttük volna össze a meglévő épületben található szülőszobával. Erre azonban nem állt rendelkezésünkre megfelelő mennyiségű forrás, így a harmadik emeleten alakítottuk ki az osztályt. Ezáltal nem kell többé a koraszülött csecsemőt mentővel vagy inkubátorban átvinni a gyermekklinikára, ahogyan az évtizedeken keresztül történt, hanem helyben zajlik az ellátása neonatológus segítségével – részletezte.

Németh Gábor beszámolt arról is, hogy jelentősen átalakult a szakma az elmúlt három évtizedben, hiszen például ma már három pici nyílás segítségével el tudják távolítani a méhet, míg 30 évvel ezelőtt méretes vágások kellettek hozzá, és míg akkor a beteg hét napig feküdt az osztályon, ma már három nap után hazamehet úgy, hogy jól érzi magát. Ezt a laparoszkópos beavatkozást egyébként először Németh Gábor végezte Szegeden.

A nagypapánál született az unoka

A professzort kérdeztük arról is, megszámolta-e már, hogy a 37 év alatt hány gyermeket segített világra. Kérdésünkre gyorsan rávágta a nemet, majd hozzátette, ha elölről kezdené a pályát, akkor ezt biztosan másképp csinálná, ha nem is név szerint, de valamilyen módon feljegyezne minden szülést. Hozzátette, az otthoni irodájának falán egyébként található egy hatalmas képkeret, amelybe azokat a fotókat teszi bele, amelyeket a 6 hetes kontroll során szokott kapni a szülőktől. De nem árulunk el meglepőt azzal, hogy ez a keret bizony már megtelt, így az újabb fotóknak új helyet kell találnia.

– De nem csak ezt csinálnám másképp. A menyemet is én operáltam, amikor az unokám csá­­szármetszéssel megszületett, viszont elfelejtettem megkérni egy kollégámat, hogy örökítse meg azt a pillanatot, amikor kiemelem, és amikor az unokám a nemtetszését fejezte ki, hogy kivettem a melegből, és közben néztünk egymásra. Szép pillanatok voltak, sajnálom, hogy nem készültek képek róla – magyarázta.

A doktori cím a családban maradt

A professzor egyébként szabad­idejében igyekszik minél több időt a családjával tölteni, azonban ez nem egyszerű, hiszen mind­két gyermekük, így a három éves unokájuk is külföldön él. Felesége szintén orvos, valamint egyik fiuk is ezt a hivatást választotta, míg a másik gyermekük jogász lett. Lapunknak elmondta, szabadidejében kertészkedni is szeret, valamint vannak bizonyos ételek, amelyeket csakis ő készít otthon, ilyen például a halászlé.

Németh Gábor három és fél évig még biztosan a szegedi Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika élén marad, kitűzött céljai közül pedig még szeretné elérni azt, hogy kívül is megújuljon a több mint 100 éves épület, ehhez azonban egyelőre nem áll rendelkezésükre forrás.