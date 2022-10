A Géniusz című vetélkedő fődíjának két héttel ezelőtti megnyerésével tulajdonképpen az ország legjobb kvízjátékosa cí­­met is megkapta Kovács At­­tila, az ATV műsorában ugyanis eleve a legsikeresebb ha­­zai játékosok mérhették össze tudásukat.

A Szegedi Tu­­­­dományegyetem címzetes egyetemi tanára ugyanakkor minden interjújában azt hangoztatja: szerinte teljesítménye nem egyedi, az országban van még jó néhány, hasonló képességű kvíztudós. Mindenesetre tény, hogy ők még nem nyerték meg a műsort, vagyis egyelőre ő vezeti a nívós rangsort.

Humán osztályból vették fel az orvosira

Bár Kovács Attila ma már Kiskunhalason lakik, a mai napig sok szállal kötődik Szegedhez, ahol tanulmányait végezte és ahol sokáig dolgozott is.

Ez a város számomra az örök szerelem, hiszen 42 évig itt éltem

– fogalmazott.

Otthon tudta a válaszokat, aztán a stúdióban is. A Mindent vagy semmit című vetélkedőben nyerte az első autóját. Fotó: Karnok Csaba

A reumatológus­professzor a Juhász Gyula gya­­korlóban volt kisiskolás, majd a Ságvári-gimnáziumban szerzett érettségit magyar–történelem–angol tagozaton.

A nagymamám 4 évesen tanított meg olvasni, két évvel később már görög és római mondákat faltam. Imádtam beleképzelni magam a régi hősök helyzetébe, ezért rendező, író vagy újságíró pályát képzeltem el magamnak. De aztán az érettségi évében egy családi ebéd során rádöbbentettek, hogy én bizony mindig is orvos akartam lenni

– mosolygott.

Így bár a humán tárgyak mellett énekkarosként a zene, illetve hobbiból a földrajz érdekelte még, egy év alatt fizikából és biológiából is felkészült, és elsőre felvették az orvosira. Végül négy szakvizsgát szerzett, előbb a belgyógyászati, majd a reu­ma­­­­tológiai klinikán dolgozott. Szegedet 2007-ben hagyta el, amikor elhívták a szolnoki kórház osztályvezetőjének, két éve pedig Kiskunhalason dolgozik. Az egyetemre azonban rendszeresen visszajár, hiszen ott még mindig oktat.

Megkapta ugyanazt az elismerést, amit anyja

Kovács Attila édesanyja László Aranka volt, az első női gyermekgyógyász professzor Ma­­gyarországon. A szegedi gyer­­­­mekklinika egykori igazgatóhelyettese már nem élhette meg, hogy fia 53 évesen megkapta a második legrangosabb orvosi elismerést, a BatthyányStrattman-díjat: négy nappal a halála után érkezett meg az erről szóló értesítés.

Ő ugyanezt 76 évesen kapta meg, pedig szerintem sokkal jobban megérdemelte. Én mindenesetre az­­óta is azért dolgozok, hogy megszolgáljam a bizalmat, hiszen egy életműdíjról van szó, amit én nagyon korán át­vehettem

– mondta.

Kovács Attila úgy véli, kü­­lönleges memóriáját is édesanyjától örökölte. Ennek kö­szönheti, hogy ilyen sikeres a kvízműsorokban.

Ami ér­­­­­dekel, vagy érdekem, hogy érdekeljen, azokat az információkat pillanatok alatt el tudom raktározni. Valahogy így vagyok bútorozva. Amikor annak idején a tévében néztem a Mindent vagy semmit című vetélkedőt, egy idő után azon vettem észre magam, hogy tudom a kérdések többségére a választ anélkül is, hogy kü­­lön készülnék ilyen típusú feladványokból. Először csak kipróbáltam az otthoni asztalon, hamarabb tudnám-e a gombot is lenyomni, mint akik szerepelnek, és amikor már ez is ment, jelentkeztem. Ekkor nyertem az első autómat, majd később az autónyertesek összecsapásában is én lettem az abszolút győztes

– idézte fel a kezdeteket.

Szórakoztatja, hogy folyamatosan tanul

Az elmúlt 26 évben 48 kvízjátékot játszott televíziós műsorban, amelyből 45-öt megnyert, ezzel ő a legeredményesebb játékos hazánkban. Természetesen egy ideje már tudatosan készül a kvízekre, amelyeket egyébként nemcsak kamerák előtt, hanem a fővárosi klubban is rendszeresen játszik.

Engem szórakoztat, hogy olyan dolgokat tudok, amikre tulajdonképpen a legtöbb esetben semmi szükségem nincs. Mert azt gondolom, minden egyes információval egy kicsit több leszek. Ráadásul így társaságban több témához is hozzá tudok szólni, nem csak olyasmikhez, amik a szakmámba vágnak

– beszélt hatalmas lexikális tudása előnyéről.

Éppen ezért soha nem is a nyeremény hajtotta a műsorokban, hanem a kihívás. Mivel véget ért menetelése a Géniuszban, most már el merte árulni, témákat tekintve a bulvár mellett a könnyűzene és a sport sem tartozik az erősségei közé, azonban ezekben is folyamatosan fejleszti magát.

Hátha még beengednek egyszer valahova játszani

– nevetett.

Végig alázattal kell játszani

Az ATV vetélkedőjével kapcsolatosan Kovács Attila elárulta, az utolsó két adás nagyon megizzasztotta. – Nagyon kemény ellenfeleket kaptam, és az az igazság, hogy a végére el is fáradtam. A sokadik kérdésnél már volt olyan, amire nem is agyból, hanem gerincvelőből húztam elő a választ. Ebben a játékban nem számít, ki mögött hány nyertes párbaj áll, mert minden ellenfél egy újabb kihívás. Ráadásul ők mindig frissen érkeznek. Azt gondolom, ezt a játékot alázattal kell játszani, mert aki elhiszi magáról, hogy legyőzhetetlen, az elszáll. Egyszer én is a kiesés szélére kerültem, de úgy voltam vele, az utolsó kérdésig becsülettel küzdök, hogy ha elbukok, azt emelt fővel tehessem meg. Szerencsére azt a játékot is sikerült végül megfordítanom.

„Szórakoztat, hogy olyan dolgokat tudok, amikre tulajdonképpen a legtöbb esetben semmi szükségem nincs” – mondta Kovács Attila. Fotó: Karnok Csaba

Nem zavarja a népszerűség

A Géniusz-professzort azóta sokan megismerik, sok beteg pedig akár az ország másik részéből is elutazik Kiskunhalasra, hogy tesztelje, orvosként is olyan jó-e, mint kvízjátékosként.

Megtisztelő ez a figyelem, és igyekszem nem okozni csalódást senkinek. A visszajelzések alapján ez eddig még sikerült

– mosolygott szerényen.

A hirtelen jött figyelem egyébként nincs ellenére, mint mondta, szeret szerepelni. Szegeden évekig vezetett egészségügyi tévéműsort is, és ahogyan az az ATV adásaiban látható volt, Gundel-Takács Gáborral is hamar ráéreztek egymás humorára, így meglehetősen jól elszórakoztatták a nézőket az oda-vissza dobált poénokkal. A szegedi orvos otthonosan mozog tehát a média világában is, egyelőre azonban nem kapott még ilyen jellegű állásajánlatot.

Bogarat enni sem hívtak a dzsungelbe, de azt hiszem, nem is az lenne az én műfajom

– viccelődött. Marad tehát egyelőre a magánúton szervezett utazás, nyereményét ugyanis erre költi.