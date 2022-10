Tegnapi felhívásunkra ötletesebbnél ötletesebb alkotások érkeztek: szépek, viccesek, ijesztőek egyaránt. Érdemes végigkattintani a galériát, de akár gazdagítani is saját műveikkel. Még nem késő megfaragni a töklámpást: akinek a halloweennel van gondja, az jó, ha tudja, hogy a tökfaragás magyar hagyomány is. Erről olvashatnak bővebben korábbi cikkünkben, amiből az is kiderül, miért fénylik a Salamon töke.