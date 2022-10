Október 20-án kellett nyilvánosságra hozniuk a gimnáziumoknak, technikumoknak, szakgimnáziumoknak, valamint a szakképző iskoláknak a felvételi tájékoztatóikat a honlapjaikon. Ezekből a dokumentumokból derül ki, hogy a következő tanévben milyen tagozatokat és osztályokat indítanak. A hetilap rangsora a középiskolába készülő diákok és szüleik döntését szeretné megkönnyíteni.

754 gimnázium

Az ország száz legjobb gimnáziumát felsoroló listát több szempont figyelembe vételével alakították ki. Elemezték a 10. évfolyamos országos kompetenciamérés átlagteljesítményét szövegértésből és matematikából. Megvizsgálták az érettségi százalékos eredményét a négy fő tantárgyból (matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem és idegen nyelv), továbbá a felsőoktatásba, a nappali tagozatra felvett diákok felvételi pontjainak iskolai átlagát. A kiadvány összeállításakor az ország összes oktatási intézményét, vagyis az állami intézmények mellett az egyházi és alapítványi iskolákat; a négy-, hat- és nyolcosztályos gimnáziumokat rangsorolták.

A megyeszékhely mindent visz

Csongrád-Csanád megyéből, ahogy az elmúlt években megszokhattuk, mindössze két középiskola, a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium és a Szegedi Tudományegyetem Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola került be a legjobb százba. A rangsort idén is a fővárosi gimnáziumok vezetik. Budapest olyannyira uralja a mezőnyt, hogy a legjobb tízbe csak két vidéki intézmény – a hetedik helyen a Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium, tizedikként pedig a veszprémi Lovassy László Gimnázium fért be. A dél-alföldi régióban Békés megye két, míg Bács-Kiskun megye öt középiskolát adott a legjobb százba.

Matematikából bombaerős

A Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium teljesítménye azért is figyelemre méltó, mert két részrangsorban az országos lista 29. helyénél is jóval előrébb végzett. A matematikaérettségi eredménye alapján az ország 10., a felvételi eredmények alapján a 17. legjobb középiskolája. Az SZTE Gyakorló Gimnázium pedig matematikában és szövegértésben erős, az előbbiben 36., utóbbiban 45. helyezett.

Az általános iskolai diákoknak és szüleiknek még bőven van idejük mérlegelni. Az Oktatási Hivatal november 16-án teszi közzé azoknak a középiskoláknak a listáját, ahol központi írásbeli felvételi vizsgát szerveznek. Az írásbeli felvételire pedig december 2-ig kell majd jelentkezni.