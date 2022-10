A Szegedi Református Egyetemi Gyülekezetet a Tiszántúli Református Egyházkerület alapította még 2006-ban.

Ez egy misszió, amely arról szól, hogy egyetemisták számára biztosítunk közösségi lehetőséget a református értékek mentén. Körülbelül öt évvel ezelőtt született meg az ötlet, hogy alapítsunk egy kollégiumot és egy közösségi házat. Akkor találtuk ki a koncepciót, és ennek a folyamatnak a megsegítésére alapítottuk a Keresztpont Egyesületet 2017-ben

– mondta el lapunknak Czagány Gábor egyetemi lelkész, aki egyúttal az egyesület elnöke is.

Mivel a gyülekezet célközönsége a fiatalság, fontos volt, hogy az egyetem közelében alakíthassák ki a megálmodott bázist. A Szentháromság utcán találtak végül egy telket, amelyen egy rossz állapotú, egyszintes családi ház állt. Az épületet lebontották, és kétemeletes, korszerű létesítményt emeltettek a helyére, a beruházást az egyházkerület finanszírozta.

A Keresztpont Egyesület egy civil szervezet, amely kezdettől fogva fontos küldetésének tekinti a méltányos kereskedelem népszerűsítését, ezzel együtt a kis termelőközösségek kizsákmányolásának, valamint a kényszer- és a gyermekmunka megakadályozását. Az egyesület további alappillére a Keresztpont Esték programsorozat, amely során a kulturális, a tudományos, az egyházi és a közélet neves személyiségei tartanak előadásokat, mint például Bagdy Emőke, Böjte Csaba, Pál Feri. Harmadik tevékenységi körük pedig a felnőtté válás program, egy egyetemi életvezetési kurzus, amelyen félévente harminc hallgató vehet részt. Az új épület mindhárom küldetés számára bázisintézményként szolgál majd.

A földszinten a Trinity Café kapott helyet, amely Közép-Európa első Fair Trade kávézójaként nyitja majd meg kapuit. Az első emeleten egy közösségi nagytermet alakítottunk ki, ahol istentiszteleteket és előadásokat egyaránt tudunk tartani. Ez a helyiség körülbelül kilencven fő befogadására alkalmas. A második emeleten pedig kisebb közösségi szobák, valamint két kollégiumi szoba található

– részletezte Czagány Gábor.

Czagány Gábor egyetemi lelkész mutatta be lapunknak az épületet, amelynek földszintjén kávézót, emeletein közösségi tereket alakítottak ki. Fotó: Karnok Csaba

A nagyteremben egy kis színpadot is kialakítottak, valamint az ahhoz szükséges fény- és hangtechnikát, így a helyiség alkalmas lesz kisebb színházi előadások és koncertek rendezésére is, valamint jó körülményeket biztosít majd a gyülekezet könnyűzenés istentiszteleteihez is. Az épület mögött tágas belső udvar található, annak végében pedig egy melléképület, amelyet majd szintén közösségi célokra alakítanak át, amennyiben elegendő forráshoz jut a gyülekezet.

A kávézóban csak fair trade védjeggyel ellátott kávét, teát, kakaót, barna cukrot kínálnak majd a vendégeknek, továbbá a helyi, magyar termelők süteményeit, tejét, mézét. A dizájn alapja a kék és zöld színek párosítása, amelyek a fair trade szimbólumai. A bejárat melletti oszlopokon a közösség vezérigéi olvashatók, amelyek mentén előre haladnak. Ezek a nyitottság, az együttérzés, az odaadás, a közösség, a növekedés, a megosztás és az egység.