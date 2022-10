Szegeden is fákat színez egy cerkával az ősz, ahogyan azt énekelte egykor a 2007 áprilisában feloszlott, többek közt a balkáni népzenék és a reggae stílusok keverékét játszó alternatív eklektikus zenekar, az Amorf Ördögök. Megyeszékhelyünkön is néhány perc alatt az aranysárga napból bíbor alkonyat lett, a természet pedig minden nap ámulatba ejtő alkotással örvendeztet meg minket.

Most ezeket a remekműveket szedtük egy csokorba Sándor Judit kolléganőnk segítségével. Fotóin látható egy Zrínyi utcai lakóház, mely nem kaphatott volna irigylésre méltóbb díszítést annál, mint amit most a ráfutott, vörösbe borult növényzet ad számára. De a Vitéz utca, a Dóm tér, a Holt-Maros, az újszegedi liget, a Foka, a Szent István tér és a püspöki palota, valamint a Boldogasszony sugárút és Szivárvány utca kereszteződésének őszi arcát is láthatják olvasóink a képeken.