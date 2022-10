A résztvevők a nemrég felújított Apátfalva-Makó közti, mintegy 12 kilométeres utat járhatták be egyrészt a makói Hagymaháztól, másrészt pedig az apátfalvi művelődési háztól indulva. A két csapat egyszerre indult el és a nagyjából félúton lévő Bánya-tavaknál találkoztak, ahol felavatták a 2017-ben elhunyt természetjáró, Mendei Árpád pedagógus emlékhelyét. Itt az emlékjel mellett pihenőhely is található paddal, így alighanem a jövőben is sokan idézik majd meg leülve az alakját.

Mendei Árpádról túlzás nélkül állítható, hogy a túrázás volt az élete. Rögtön a diploma megszerzése után megkezdte az ezzel kapcsolatos munkát, 1962-ben egyesületet is alapított. A mostani megemlékezés egyik szervezője, Kovács Gábor azt mondta róla, több száz, de akár ezer fiatallal is megszerettette ezt az életformát. Nagyon sok kirándulást szervezett annak érdekében, hogy a gyaloglást, a kerékpározást és a természet védelmének a fontosságát népszerűsítse.

Városa, Makó 2013-ban fogadta díszpolgárává. Nem hivatalosan, de egy út is viseli a nevét. Arról a széles dűlőútról van szó, amely Kiszombortól vezet Szőregig, és az olajkitermelők használják szervizútként. Kerékpáros túrázók emlegetik Mendei-útként azért, mert ő fedezte fel, hogy a 43-as főútvonallal párhuzamosan futó utat használva gyorsan el lehet jutni akár Tiszaszigetig is – itt van az ország legmélyebb pontja, ami kedvelt kirándulóhely.