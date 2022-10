Arra kérték az alsósokat, hozzanak be plüss macikat, hogy egy kis plusz boldogságot költöztessenek be velük a falak közé. Volt, aki kevéssé jó szívvel vált meg még erre a pár napra is játék barátjától, de valószínűleg az aggódó gyerekek is megnyugodtak, amikor a tárlat megnyílt az aulában. A nagyobb medvék porcelánnal megterített asztalnál üldögélnek, bölcsőben álldogálnak vagy egy puha kuckóban pihennek, a kisebbekre pedig vitrinben vigyáznak olyan mesekönyv hősök, mint Boribon, a tévémaci vagy éppen Vackor. A plüssök mellett ugyanis macis témájú könyveket is bemutat a kiállítás, melyet a gyerekek rajzai tesznek teljessé. Őket arra kérték, vessék papírra kedvenc medvéjüket, így a díszes társaság tagjává vált Micimackó, Paddington és Kung-Fu Panda is.