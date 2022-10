– Azzal kell dolgoznunk, amink van – mondta lapunk fotóriportere a Bedő diákjai előtt egy rögtönzött madáritatónál, majd előkapta hátizsákjából a több milliós teleobjek­tí­vet, és felhelyezte a milliós fényké­pezőgépre. Az­­tán gyorsan hozzátette, hogy amikor természetfotózást tanult, neki volt a legrosszabb gépe, és telefonnal is kiváló természetfotókat lehet készíteni, csak jó helyre kell rakni. Az Alföldi Agrárszakképzési Centrum Bedő Albert Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium vadonjáró szakkörének diákjaival és vezetőjükkel, Bánhidy Zoltánnal azért jöttünk ki az iskola tanerdejébe egy kellemes hétköznap délután, hogy a többszörös Magyar Sajtófotó díjas fotóriporter és kiváló természetfotós, Török János a fotózásról és a lesépítésről beszéljen nekik.

Nem unatkoznak

Az ásotthalmi erdészeti iskola diákjai szabadidejükben sem unatkoznak és heverésznek kollégiumi ágyukban, semmittevéssel töltve ezt a néhány órát. Legalábbis nem mindannyian. Az érdeklődőket négy éve Bánhidy Zoltán kollégiumi nevelőtanár várja keddenként és csütörtökönként a vadonjáró szakkör foglalkozásaira, amelyeken egy pillanatig sem unatkoznak a diákok. Nem a tanóra utáni, klasszikus tantermi elfoglaltságról van szó.

Az erdő adta lehetőségek

A diákok Bánhidy tanár úrral kezdtek el kijárni az erdőbe, majd lassan rendszeressé váltak ezek a programok. Ezek a séták arra is szolgálnak, hogy megismerjék a tanulmányi erdőt és a növényeket. Idén az íjászattal kiegészítve már két nap tudnak programokon részt venni a diákok. – Próbálok olyan dolgokat kitalálni, amire van igény, ami izgalmas, és a legtöbb gyereket meg tudja mozgatni. Az íjászat is így került képbe. Először összeadtuk rá a pénzt, majd pályáztunk, és kaptunk felszerelést. Most már minden héten íjászkodunk. Ezenkívül az iskola tanulmá­nyi erdeje és az Ásotthalom által nyújtott lehetőségeket igyekszem kihasználni – ma­­gyarázta.

Jó helyre kell tenni

Közben János megismertette a fiatalokat a fotózás szentháromságával – blende, ISO és zársebesség –, valamint ezek bonyolult összefüggéseivel. Visszatérve a technikára, megmutatta, hogy az okostelefont jó helyre letéve, távolról is exponálhatunk távirányító segítségével a megfelelő pillanatban. – Sok megoldása van egy fotónak, és nem kell mindig a legdrágábbra gondolni – mondta. Hozzátette, bármelyik állatot is akarjuk fotózni, a legfontosabb a víz közelsége. És hogy ne legyünk türelmetlenek, lehet, hogy csak két hét múlva jelenik meg az állat.

Programok hosszú sora

A vadonjáró szakkörösök ke­­rékpározni is szoktak. Az iskolának van néhány biciklije. Levezetésképpen az egész napos tanulás után elkerekeznek a Back-kápolnáig, ami 14 kilométer az iskolától, vagy a Csodarétre, a Kiss Ferenc-em­­lék­erdőbe. Minden októberben minden kilencedikes osztály részt vesz a gyaloglónapon. Vagy összeszedik a migránsok által hátrahagyott rengeteg szemetet. – Öreg, kidőlt tölgyfába fúrtunk néhány lyukat, és azt tanulmányozzuk, milyen élőlények költöznek bele. A madáretetőket is mi gondozzuk, az iskola múzeumának tojásgyűjteménye felújításra szorul, ha rossz idő lesz, és nem tudunk kimenni, akkor néhány arra hivatott diákkal rendbe tesszük. A legújabb projekt az elöregedett madárles újjáépítése a János által elmondottak figyelembevételével, ami egy nagyobb munka lesz, több osztály is részt vesz majd rajta – sorolta a programokat a nevelőtanár.

Nehezen mozdulnak

Török Jánoshoz hasonlóan külsős vendégek is rendszeresen érkeznek a szakkörösökhöz. Járt náluk bushcraft szakértő. A bushcraft egy angol (ausztrál) kifejezés arra, ami a természetben való túlélés és boldogulás készségét, annak fejlesztését, ismeretanyagát foglalja magában. Minden évben jön egy airsoftos társaság. Az egyik diák, Szabados Zoltán édesapja a NAV-nál kiképző. Ő az ott használt fegyvereket, azok működési mechanizmusát mutatta be kollégájával. Hamarosan a hungarikumok közé tartozó klasszikus magyar szablyavívással ismerkednek meg a bedős diákok. – A szakkörön való részvétel önkéntes, bárki csatlakozhat, de általános probléma, hogy nehéz rávenni őket, hogy megmozduljanak. Utána könnyebben mennek a dolgok – tette hozzá Bánhidy Zoltán.

Közben letelt a szakkörre biz­­tosított idő, a fiatalok a telefonokban lévő képeket kezdték el mutogatni fotósunknak, így hamar megszületett az ötlet: következő alkalommal, amikor már túl hideg és sötét lesz az erdőt járni novemberben, a fiatalok által készített képeket használva a helyes kompozíció­ról esik majd szó.

Diákok mondták

Szabados Zoltán: Azért jó, mert a szabadban vagyunk friss levegőn, kikapcsolódunk tanulás közben, jó a társaság, lehet hülyéskedni, a prog­ramok változóak, sose unalmasak. Szabó Mátyás Manó: Jellemfejlesztő, érdekes és esetleg még fontos információkkal is gazdagodhat az ember. Szeretem, mert kikapcsol a suli mellett, de mégis valamilyen szinten benne vagyok a szakmában. Tóth Albert: Bánhidy tanár úr érdekességei teszik élvezetessé az amúgy is meglepő programokkal megtervezett szakkört. Sokszínű szokott lenni, volt például feketediókatapult-építő verseny, a legtávolabbra lövő szerkezet jutalmat kapott. Sokat teszünk a tanulmányi erdő tisztaságáért, ami szemétszedést takar.