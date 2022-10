Így tettek pénteken délután és este Algyőn is. A szervező Gyevikult Nkft. vezetője, Kovács László lapunknak elmondta, a községben már hagyomány, hogy október utolsó péntekén programokkal várják a gyerekeket és szüleiket.

A buli idén is tökfaragással indult, ehhez csak eszközt kellett hoznia a családoknak. Kovács Lászlótól megtudtuk, a tököt ők biztosították a lámpásokhoz. Elmondta, hogy tavaly 30 tököt vásároltak, ezt pillanatok alatt elkapkodták, kevés is lett, éppen ezért most 50 tököt szereztek be. A rémesebbnél rémesebb alkotásokkal a faluház szabadtéri színpadát rakták körbe az esti batyus szalonnasütéshez.