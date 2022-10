A programban a csillámtetováláson kívül sorversenyek is szerepeltek, melyeket úgy szerveztek meg, hogy még a mozgássérültek is benevezhessenek.Visszatérve az ételekhez, a tepertőn kívül – ha valaki nem kedvelte volna – a bográcsokban rotyogott csülök- és kecskepörkölt (ezt megkóstoltuk, finom volt!), húsos káposzta, de sültek is készültek. De a "címszereplő" végül is a tepertő volt. Korom Ferencet, aki az önkormányzatit sütötte, kérdeztük meg, hogyan készül az igazán jó töpörtyű.

Fiatal sertés 5 centi vastag szalonnája szükséges, melyeket egyenletes, mintegy 1 centis csíkokra szeletelünk. Fontos az arányosság, mert így egyszerre és egyforma állagban készül el, nem lesz közte nyers. Végül vízzel hintjük meg, hogy a bőre puha és ropogós legyen. A családnak is mindig én csinálom, eddig még nem volt rá panasz

– jelentette ki büszkén az egykori boltvezető.