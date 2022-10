Akik Kisteleken a Szent István tér felé sétálnak – mivel központi fekvésű, ez naponta bizonyára sokakkal megtörténik – láthatják azt a kovácsoltvas kerítéselemet, amelyen tavasztól egyre szaporodnak a szerelemlakatok, már legalább 30 látható rajta. A közelben lévő kőperselybe szerencsepénzt is dobhatnak az arra "tévedők", de akkor feltétlenül kívánjanak valamit maguknak és szeretteiknek.

A kisteleki Szent István tér, a szobor és az ottani díszes szökőkút egyébként is kedvelt fotózási helyszín, de a házasságkötések, esküvők alkalmával is sok fiatal pár készít ott emlékképeket. És most kisvártatva a szertartás, a boldogító igenek után elhelyezhetik szerelemlakatjukat a lakatfalon, amit az önkormányzat állíttatott a téren, és újabb fotótémát is jelent.

A majdnem 200 éves kovácsoltvas kerítésre a szerelmesek, az ifjú házasok, vagy éppen a házasságukat, egykori fogadalmukat megerősítő párok kattinthatják rá szerelemlakatjukat, aminek a kulcsát bedobhatják a közeli, már említett kőperselybe. Azoknak a fiataloknak, akik a kisvárosban kötnek házasságot, és ezt igénylik, az önkormányzat ingyenesen biztosítja az emlékként szolgáló, az örök hűséget is szimbolizáló lakatot.